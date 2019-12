Estamos por el diálogo, pero la ley no se negocia, afirma Héctor Astudillo

Chilpancingo, Gro., Diciembre 7.- “Como gobernador y responsable del Poder Ejecutivo, tengo claro que la ley no se negocia, estamos en condiciones de escuchar planteamientos, de buscar la manera de coadyuvar para que mejoren las condiciones de la población, pero bajo ninguna presión negociar la ley”, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores en relación a la retención de elementos de la Guardia Nacional en Tecoanapa.

Lo anterior al asistir como invitado de honor al informe de actividades de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Olimpia María Azucena Godínez Viveros.

En este marco, el Ejecutivo guerrerense expresó a magistrados y trabajadores, que esta institución que tiene todo su apoyo, respeto a su autonomía financiera y solidaridad.

“Ratifico mi respeto y determinación de colaborar, de ayudar en todo lo que tienen ustedes que hacer, quiero que tengan su autonomía, su libertad, para que en el uso de sus facultades ustedes puedan realizar su trabajo”, expresó.

También les informó que en la propuesta de presupuesto de egresos, planteó un incremento al Tribunal de Justicia Administrativa de casi 79 millones de pesos a poco más de 100, lo que será discutido y en su caso aprobado por el Congreso local.

LA LEY NO SE NEGOCIA: HAF

En otra parte de su discurso, el gobernador hizo mención de las retenciones de elementos de la Guardia Nacional en Tecoanapa, lo que dijo, como responsable del Poder Ejecutivo, no negociará la ley: “No estamos en condiciones de negociar la ley, estamos en condiciones por supuesto de escuchar planteamientos, de buscar la manera como coadyuvar para que mejoren las condiciones de alguna población, de algunos habitantes, pero no estamos de ninguna manera en ninguna posibilidad de negociar la ley bajo ninguna presión, de tal manera que vale la pena que decir que en Tecoanapa, no vamos a hacer ninguna negociación de la ley que quede muy claro desde aquí”, puntualizó.

En otro tema hizo referencia al periodo vacacional de diciembre, para lo cual se está preparando un operativo de seguridad que garantice paz a la estadía de los visitantes.

Asimismo, agregó que se espera recibir a más de un millón 100 mil turistas en los diferentes destinos de Guerrero.

En su intervención, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Olimpia María Azucena Godínez Viveros, dio parte de las actividades realizadas en el año en este órgano jurisdiccional.

Lo anterior con el fin de dar a conocer las atenciones a las demandas ciudadanas ajustadas a la ley de manera oportuna y gratuita, así como de las actividades jurisdiccionales administrativas de capacitación, actualización del personal jurídico, de los magistrados y del personal administrativo.

Astudillo Flores, informó de las actividades de interacción y resoluciones con instituciones gubernamentales, privadas, asociaciones civiles y de profesionistas a las que han dado continuidad para garantizar impartición de justicia pronta y expedita a los interesados. Agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores por el respaldo que su gobierno le ha dado a este tribunal y porque ha respetado a la institución.

En este evento también asistieron el presidente de la Mesa Directiva, Alberto Catalán Bastida; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el comandante de la 35 Zona Militar, José Ernesto Ávalos Pardo, y magistrados del Tribunal.