Diferencias de presupuesto de NAIM vs Aeropuerto de Santa Lucía

El 2019 se caracterizará por ser un año de grandes cambios políticos, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia las acciones no se hicieron esperar, una de los más controvertidas es y será la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, ya que, aunque fue una promesa de campaña del actual presidente, se decidió realizar una consulta en la que la gente participara y decidiera cuál opción preferirían, como ya sabemos, ganó SL por sobre el NAIM. Esta decisión de la ciudadanía no fue improvisada, pues desde el inicio de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, se dieron a conocer datos que ofendían a las personas, como la construcción de una barda perimetral a sobreprecio, con un costo de 2930 millones de pesos, cuando su precio original sería de poco más de 500, empresas fantasma también se vieron involucradas, una gran corrupción rodeaba el NAIM todo el tiempo, por algo a finales del 2018, tres años después de iniciada su construcción, apenas tenían un 35% de avance de las obras. Gracias a lo complicado del terreno de Texcoco, la construcción del NAIM no sólo era desafiante, sino altamente costosa ya que para evitar que se hundiera tan rápido, tuvieron que realizar modificaciones al suelo para que soportara el peso de las estructuras y aún con eso, se tenía proyectado que el NAIM se hundiera hasta 15 cms al año significando esto un costo adicional y elevado de mantenimiento. El costo de la construcción de las 2 pistas de Santa Lucía, con sus plataformas y rodajes es mucho menor que lo que iba a costar tan sólo la pista 1 del Aeropuerto de Texcoco, además, al término de 3 años aún no se había terminado de construir esta pista, se tenía proyectado que tardarán por lo menos 2 años más y el AISL debe estar listo y en operaciones en 2 años y 5 meses, el 21 de marzo de 2022. El Aeropuerto de Texcoco tendría un costo de $114,030.28 pesos por m² y su costo total sería de hasta $84,828´377,322.00, si hablamos del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el costo por m² es menos de la mitad del NAIM, con $58,278.14 y con un gasto total de $12,650´000,000.00 pesos, menos de ¼ de lo que costaría el NAIM. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía también contará con los mismos niveles de calidad, tecnología y confort que Texcoco, pero usando materiales y acabados de bajo mantenimiento que no requerirán un gasto exorbitante para continuar con sus operaciones normales. Por último, hay que recordar que los costos de Santa Lucía son muy bajos en comparación a Texcoco, incluso después de que hubo un incremento de los mismos por un rediseño de la terminal y ajuste de insumos.