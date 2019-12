Monitoreo político

“Taxco, Pueblo Mágico bellísimo con la iluminación del zócalo por motivo de la Navidad”…

Les comento que el entusiasmo y la alegría ha llegado con el mes más bonito del año como es diciembre, en la ciudad colonial de Taxco las autoridades municipales realizaron el encendido y la iluminación en las calles principales de este destino turístico que viene a darle un plus adicional al Pueblo Mágico; además con la actuación especial de los Niños Cantores de Taxco quienes deleitaron a los asistentes con diversas melodías con temas de la navidad. Taxco Ciudad Luz está listo y preparado para que en las vacaciones de este último mes del año reciba a miles de turistas tanto nacionales como extranjeros la oferta turística que ofrece es única en su tipo además de la promoción que continuamente realiza el gobierno. Taxco se ve hermoso iluminado con imágenes navideñas que hacen que la ciudadanía disfrute tomando la foto del recuerdo a su niña o niño, los árboles del zócalo decorados con luces es algo espectacular y sobre todo ante la majestuosa Parroquia de Santa Prisca bueno que les puedo decir simplemente los invito a que vengan al Pueblo Mágico de Taxco y corroboren la magia que este Pueblo trasmite a los propios taxqueños y visitantes no se lo pueden perder..!! Por otro lado les comento que un gran evento cultural se llevó a efecto el día de ayer 5 de diciembre denominado Concurso de Poesía Individual “Rafael Romero” convocado por el Profesor Roberto Rebolledo Díaz Supervisor de la Zona Escolar Federal número 152 con cabecera en Taxco, habiendo participado cinco zonas escolares federales y dos estatales con un total de 22 alumnos participantes de quinto y sexto grado de primaria. En este evento se contó con la presencia de directores, supervisores, padres de familia y desde luego de los pequeños educandos que demostraron ser amantes de una de las grandes artes universales como es la Declamación. Todos los niños recitaron poemas del poeta y escritor guerrerense Rafael Romero; el Jurado Calificador estuvo integrado por personalidades del arte hecho poesía. El jurado dio su veredicto final de los alumnos triunfadores habiendo resultado ganadoras: Primer lugar Yenedy Barrios Alquisiras de la escuela Juan Ruíz de Alarcón turno matutino, con el Poema “Bandera Tricolor”, en segundo lugar fue para la niña Keyla Dalet Montes Mendoza Poema “Romance a Taxco” de la escuela primaria federal Cuauhtémoc y el tercer lugar fue para la alumna Galilea Jerusalén Vicario con el Poema “Romance a Taxco” de la escuela primaria particular Alejandro Von Humbolt. Dichos ganadores se hicieron acreedores a premios en efectivo tanto para el alumno como para el docente con su diploma respectivo., a este evento se contó con la presencia de la hija del Poeta Rafael Romero la Profra. Rosa Hilda Romero Leyva, así como la presencia del Delegado de los Servicios Educativos en la región norte el Maestro Rafael Domínguez Velasco y en representación del Presidente Municipal de Taxco asistió la Secretaria de Cultura la Dra. Alicia Sierra Navarro.. Felicitaciones a estas talentosas niñas enhorabuena..!! Pasando a otro ema les comento que una idea que comenzó como un Proyecto y que hoy se ha convertido en una realidad son los “Niños Cantores de Taxco” un grupo de talentosos niños y niñas que tienen entre cinco y trece años de edad y que han demostrado en tanto solo unos meses la capacidad del canto y que son un orgullo para Taxco; platicamos con la directora de esta agrupación musical con la Profesora Verónica Pérez quien nos comentó que están muy contentos de haber podido participar en el encendido e iluminación de las calles céntricas del municipio platero interpretando unos villancicos latinoamericanos que fueron del deleite de los asistentes. La directora nos dijo que se sienten muy orgullosos y están realmente comprometidos con la comunidad de Taxco, esta agrupación musical es prácticamente nueva porque inicio en el mes de febrero de este año 2019 así que todavía no cumplen el año pero eso sí son niños muy talentosos con mucha capacidad y han ido avanzado a pasos agigantados. El integrante de menor edad de esta agrupación musical de Niños Cantores de Taxco es una niña que inicio con apenas cuatro años y bueno actualmente ya tiene cinco años y la más grande tiene trece años; los interesados que deseen forma parte de este coro infantil (me refiero solo a niños o niñas de Taxco) primeramente deben de tener muchas ganas de cantar y de comprometerse porque esto es un trabajo de compromiso debido a que este grupo ensaya dos veces por semana y deben de ser constantes en la asistencia de los ensayos y segundo realizan una pequeña prueba para ver si no hay algún problemita vocal y en caso de que así fuera le hacen la recomendación de que vayan al médico para que se mejore y de esta manera pueda integrarse al coro, pero lo principal es tener muchas ganas de aprender a cantar y de participar en un grupo de estas características. Verónica Pérez señaló que emitirán una convocatoria a partir del mes de enero del 2020 probablemente el día 15 de enero para que puedan formar parte de este coro nuevos integrantes. El mensaje que envía la Profesora a los padres de familia que desean que sus niños puedan formar parte de esta agrupación musical les dice que los papás también dispongan de un tiempo para llevar a sus hijos que les brinden esta posibilidad y oportunidad de probar algo diferente, realmente cantar en un coro no solamente es aprender habilidades o desarrollar habilidades musicales sino también se crea comunidad se desarrolla la solidaridad el trabajo en equipo entonces los invita a que les permitan a sus hijos disfrutar de esta actividad artística que les traerá bastantes satisfacciones en sus vidas puntualizó..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooooooooo..!!!