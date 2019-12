EU amenaza a Francia con aranceles del 100%

Washington, E.U., Diciembre 4.- Estados Unidos amenazó el lunes con aranceles de hasta 100% a bienes franceses por 2.400 millones de dólares como represalia a una tasa a los servicios digitales que considera discriminatoria hacia sus empresas.

Vinos espumantes y quesos están en la lista de productos que se verían afectados desde mediados de enero, después de que un informe de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, dijera que esa tasa francesa castiga a empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Apple, Facebook y Amazon.

El anuncio "envía una señal clara de que Estados Unidos actuará contra los aranceles digitales que discriminan o imponen cargas indebidas a las empresas estadunidenses", dijo Lighthizer en un comunicado.

El representante comercial advirtió, además, que Washington está considerando extender su investigación a medidas similares aplicadas en Austria, Italia y Turquía.

Grupos de la industria tecnológica estadounidense saludaron el informe de la USTR.

En un comunicado, la Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), un centro de reflexión con sede en Washington, dijo que la tasa francesa "apunta estrecha e inapropiadamente a aumentar la recaudación solamente a partir de las mayores compañías de un conjunto reducido de industrias, muchas de ellas estadounidenses".

Sin embargo, la vicepresidenta de políticas de ITIF, Jennifer McCloskey, dijo en un comunicado que el grupo hubiese preferido evitar "una fuerte respuesta" arancelaria.

Washington lanzó esa amenaza un día antes de que el presidente Donald Trump se reúna en Londres con su homólogo francés, Emmanuel Macron, al margen de una cumbre de la OTAN.

Advierte Francia a EU que responderá a aranceles

Francia y la Unión Europea están listos para tomar represalias si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles de hasta el 100% sobre productos franceses como el champán y las carteras de lujo valorados en 2 mil 400 millones de dólares, dijo el gobierno francés el martes.

El anuncio amenaza con empeorar la disputa comercial entre Bruselas y Washington.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, calificó como inaceptable la amenaza de Washington y aseguró que el impuesto de Francia no discrimina contra las firmas estadounidenses.

"En caso de nuevas sanciones estadunidenses, la Unión Europea estaría dispuesta a responder", dijo Le Maire a Radio Classique.

Más tarde afirmó en una conferencia de prensa que "no estamos apuntando contra ningún país".

El impuesto francés del 3% se aplica a los ingresos en concepto de servicios digitales ganados por compañías con más de 25 millones de euros (27.86 millones de dólares) en ventas en Francia y 750 millones de euros (830 millones de dólares) a nivel mundial.

Una investigación de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos indicó que el impuesto es" inconsistente con los principios imperantes de la política fiscal internacional".

Según indicó, es "inusualmente oneroso" para firmas estadounidenses como Google de Alphabet Inc, Facebook Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc.