Danna Paola defiende la poligamia y pide no poner etiquetas al amor

Ciudad de México, Diciembre 4.- Danna Paola no ha dejado de ser el centro de atención desde que es parte del jurado de La Academia, comenzando sus lujosos outfits y ahora por sus polémicas declaraciones en favor de las relaciones polígamas.

La cantante mostró su postura a favor de la poligamia luego de que en La Academia dos participantes mostraran una relación más que cercana, a pesar de que uno de ellos tiene una pareja sentimental fuera del show.

.Danna, que es juez de la emisión, aseguró que el momento en que la novia del concursante apareció en foro la abrumó mucho, pues ella no piensa que el amor deba ser tan tajante.

“Si se gustan o no, es muy heavy, y es que yo defiendo el amor a toda costa, es que la novela que viví hoy, no pude decir nada y yo gritaba objeción y no podía hacer nada”, dijo en primera instancia.

Y agregó: “Es heavy porque el amor es el amor, porque, a ver, vivimos en una sociedad, más bien en un país monógamo, entonces, o es solo con la novia y ya está con la novia, entonces si el chico se enamora o ella se enamora… en el corazón no se manda, la piel es piel, el corazón si siente no miente”.

Esta no sería la primera vez que Danna se muestra a favor del “amor libre”, pues ya había comentado algo al respecto cuando se le cuestionó por las imágenes que sube con sus amigas besándose.

“No hay que etiquetar al amor, soy una persona super libre, apoyo el amor universal, es cariño con mis amigas (…) No juzgo a nadie, apoyo el amor 100 por ciento (…) no hay que poner etiqueta sobre el amor, es libre y no hay que ponerle etiquetas. El amor es libre”, dijo en esa ocasión.