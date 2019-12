En México no hay censura para periodistas: Obrador

Ciudad de México, Diciembre 3.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó agresiones como la ocurrida contra un reportero durante el festejo de su primer año de su gobierno y llamó a sus simpatizantes a respetar a los representantes de los medios de comunicación.

De igual forma, el mandatario sostuvo que en su administración no hay censura para los reporteros, pues hay libertades amplias, y externó su respeto a todos los que diariamente cubren sus actividades.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal se dirigió al reportero involucrado en los hechos del domingo en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México y le expresó apoyo.

“Supe que te agredieron y lamento mucho que haya sucedido esa agresión; desde luego repruebo esa actitud, no se debe agredir a nadie, ustedes cumplen con su trabajo, eso en lugar de ayudar, perjudica”, le dijo López Obrador.

Señaló que quienes incurren en ataques de ese tipo "en lugar de ayudarnos nos afectan, son conductas deplorables, no violencia de ningún tipo, este es un movimiento que ha sido y es pacífico”.

El mandatario remarcó su convicción de que "los periodistas deben estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que sea posible del poder".

Enfatizó que éstos "no deben estar al servicio del poder y eso era lo que sucedía anteriormente, los periodistas estaban subordinados al poder. No se debe agredir a nadie y ustedes tienen todo, todo, todo mi respeto y mi admiración”.

López Obrador reiteró que en México se vive un cambio de régimen, pero “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”, y por ello se cometen agresiones contra representantes de los medios.

Afirmó que ahora la relación con los medios es otra: "no es lo mismo la que existía hace un año entre el gobierno y los medios a la que tenemos ahora, empezando en que ya no se gasta en publicidad lo que se gastaba.

"Eso sin duda es un cambio que genera desconcierto. En el caso de nosotros no hemos censurado a nadie y no lo vamos a hacer”, garantizó el mandatario.

