Trump arriba a Londres para participar en cumbre de OTAN

Londres, Inglaterra, Diciembre. 3.- El presidente estadunidense, Donald Trump, llegó el lunes a Londres para participar en una cumbre de la OTAN, pero su carácter imprevisible hace temer el efecto de su visita en plena campaña electoral en un ambiente febril tras un ataque terrorista.

Durante el vuelo, Trump se jactó de haber convencido a sus aliados europeos de que aumenten su gasto de defensa. "Desde que asumí el cargo, el número de aliados de la OTAN que cumplen con sus obligaciones es más del DOBLE", tuiteó.

In the 3 decades before my election, NATO spending declined by two-thirds, and only 3 other NATO members were meeting their financial obligations. Since I took office, the number of NATO allies fulfilling their obligations more than DOUBLED, and NATO spending increased by $130B!