Eiza González asegura que el público mexicano tiene una amor-odio hacia ella

Ciudad de México, Diciembre 1.- Eiza González está a punto de cumplir 30 años, el próximo 30 de enero de 2020; en este momento de madurez reflexionó acerca de la decisión que tomó de cambiar su establecida carrera actoral en México, en las telenovelas —Lola, érase una vez, Sueña conmigo y Amores verdaderos—, para emprender una aventura por conquistar Hollywood.



El camino no ha sido fácil, pero en 2014 logró la atención de la Meca del Cine y la Televisión con su papel de Santanico Pandemonium, en la serie From Dusk till Dawn, y su "entrada por la puerta grande" a la pantalla de plata la tuvo en Baby Driver (2017), al lado de Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James y Jamie Foxx.



Con el éxito bajo el brazo, además de ser presentadora en la ceremonia del premio Oscar (2018) con su memorable vestido amarillo, la actriz no evitó aceptar que está consciente de las críticas que recibe de sus compatriotas, pero comentó que ya aprendió a darles una interpretación que no la dañe, más positiva.



"Dentro de todo el amor-odio que tiene mi país de mí, me siento bendecida. Antes me enojaba el odio que me tenían, pero ahora estoy feliz, más agradecida. Lo veo diferente; sé que a veces, aunque dicen que me odian, en el fondo se sienten orgullosos de mí .

En entrevista con el periódico El Universal, la hija de Glenda Reyna también enfatizó en que a lo largo de estos años "picando piedra" en Estados Unidos, nada ha sido gratis: "Antes era más emocional, ahora soy más pragmática. He llegado a donde estoy, porque nadie me ha ayudado en nada".



González recordó también cómo tuvo que abrirse paso en condiciones no tan optimas: "Cuando llegué a Los Ángeles empecé en un cuartito y ahora tengo una casa", lo que la tiene más que contenta "con lo que me toca vivir, porque soy tenaz y para mí es suficiente lo que he logrado, y no es que no sea humilde, agradezco lo que tengo, pero siempre quiero más.



"Creo que eso me ha llevado a conseguir lo que tengo, porque a mí nadie en Estados Unidos me ha regalado nada", abundó la actriz, quien es consciente de que ser pionera no es tarea fácil: "Mi mánager me dijo que hay que estar 'picando piedra' y llevándose los trancazos para abrir camino, y hacer que quien venga detrás de ti le sea más sencillo; eso es lo que me toca hacer, no hay de otra".



Con esas ideas, Eiza espera seguir creciendo como actriz ahora que está a la espera del estreno de grandes blockbusters de Hollywood, como Godzilla vs. Kong, junto a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown y Demian Bichir, además de Bloodshot, al lado de Vin Disel y Cut Throat City con Terrence Howard, Wesley Snipes y Ethan Hawke.