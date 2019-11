Monitoreo político

“Lamentable la cancelación definitiva de las Zonas Económicas Especiales en el Sur-Sureste”…

Les comento que muy lamentable y desafortunada la decisión por parte del Gobierno de la República respecto a la cancelación definitiva de las Zonas Económicas Especiales que se llevarían a cabo en el Sur-Sureste de nuestro país en el cual participarían los municipios de La Unión Estado de Guerrero y Lázaro Cárdenas Michoacán. Con este proyecto apreciables lectores (el hubiera no existe) pero se hubiera podido realizar diversas acciones en materia económica para ambas entidades federativas. Platique con el titular de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico de nuestro Estado Álvaro Burgos Barrera quien nos dijo su sentir sobre este tema y el cual nos dijo que lamenta de igual forma esa decisión que tomó el gobierno federal porque lo que se necesita en la zona Sur-Sureste son precisamente proyectos como las Zonas Económicas Especiales con ese diseño con esa estructura que ya se tenía y que pues lamentablemente quedaron fuera de proyectos importantes a nivel nacional ya que el Estado de Guerrero no está participando hasta el momento en algún proyecto, y ya estaba contemplado en este tipo de Zonas Económicas Especiales. Sin embargo amables lectores les comento que el gobierno del estado que encabeza Héctor Astudillo Flores recientemente entregó apoyos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas para fortalecer el desarrollo económico en todas las regiones del estado, en este tema el titular de Sefodeco dijo que el mandatario guerrerense dio el banderazo de inicio a un programa que están haciendo con Nacional Financiera con una bolsa arriba de 83.9 millones de pesos para créditos a Micro y pequeños empresarios guerrerenses con plazos preferenciales es una oxigenación precisamente para las empresas ante la exigencia de recursos a nivel nacional. Burgos Barrera comento que esta oxigenación es para que las empresas puedan tener recursos frescos para seguir operando; referente al año 2020 dijo que visualiza mucho trabajo como les ha instruido el gobernador tienen que ir redoblando el esfuerzo el 2020 será de mucha actividad de antemano saben que ante el recorte de recursos presupuestales que el gobierno federal ha anunciado en diferentes programas pues se tiene que hacer más con menos puntualizó..!! Pasando a otro tema estimados lectores les informó que en la Cámara de Diputados Federal por fin se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 y en el cual el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador resalta que se garantizan los Programas Sociales así como el proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. El Ejecutivo Federal felicitó a los legisladores federales par haber llevado a cabo la aprobación de dicho presupuesto ya que según él habrá continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a miles de mexicanos. Dijo que está garantizado el que haya recursos para otorgar once millones de becas a estudiantes de todos los niveles de escolaridad, también está garantizado que se amplíe la superficie de árboles maderables y frutales a un millón de hectáreas para dar empleo permanente a cuatrocientos mil campesinos. Mencionó en su conferencia mañanera que también se amplió el presupuesto en salud en cuarenta mil millones de pesos y están garantizados los fondos para el mejoramiento de 107 mil escuelas del país. Así también se tiene presupuesto para el Aeropuerto de Santa Lucía se tiene presupuesto para el aeropuerto del Istmo el Tren Maya. Todo suena muy bonito apreciables lectores si todo está acorde a las necesidades de todos los sectores de la población mexicana entonces porque hay plantones y reclamos en el Congreso de la Unión, especialmente uno de los sectores que si sufrieron un severo recorte en el presupuesto fue el sector Campesino sobre todo porque el reparto del Fertilizante durante el presente año fue de lo más turbio sin certeza y con bastantes anomalías. Los campesinos han manifestado que en las giras que realice el Ejecutivo Federal le expresarán su molestia e inconformidad, ante esta situación López Obrador dijo que la molestia de las organizaciones campesinas es porque ya no habrá “moches” como se hacía antes. No cabe duda amables lectores que el asunto del fertilizante para el 2020 traerá nuevos dolores de cabeza para los encargados de la federación en este rubro sobre todo para el Estado de Guerrero ya que hubo mucha inconformidad principalmente en el padrón y también en los requisitos. Veremos qué pasa pero eso sí el recorte de 35 mil millones de pesos al sector campesino vaya si afectará porque solo en el 2019 30 mil campesinos no recibieron su insumo; ya lo veremos y lo comentaremos..!! Por otro lado amables lectores les comento que lleno total ha registrado la Plaza Borda de la Ciudad Colonial de Taxco en donde los pobladores y el turismo ha disfrutado de las diversas actividades que se han realizado durante una semana en el festejo cultural más importante en Taxco como es la Feria Nacional de la Plata. Artistas de primer nivel como los Cadetes de Linares, Fede Figueroa, Marisol Sosa ocasionaron gran júbilo entre los asistentes disfrutando en todo momento de un gran repertorio de su música en un ambiente lleno de alegría y camaradería. Además se han realizado exposiciones, conferencias, la expo maquienaria en el Centro Ag para los artesanos plateros, una seria de actividades que sin duda han hecho de esta festividad un evento de primera. Ya el sábado llega a su final con la presentación estelar de Susana Zavaleta están cordialmente invitados..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooooo.!!