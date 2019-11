6 webs para divertirte sin salir de casa

Actualmente existen multitud de opciones con las que divertirte con la ayuda de internet. Sin embargo, siempre se acaba recurriendo a las mismas webs que no resultan tan atractivas pasado un tiempo por su escaso contenido o sus recursos limitados. Por esta razón, a continuación, te detallamos 6 webs divertidas que debes visitar si lo que buscas es pasar un buen rato solo o acompañado.

GeoGuessr

Si visitas esta página te toparás con un juego de descubrimiento geográfico diseñado por Anton Wallén. Con la utilización del Google Maps, serás enviado a una localización aleatoria en el mundo y deberás averiguar dónde te encuentras en ese momento. Para ello deberás manejarte con la vista de Google Street View y utilizar solo las pistas visibles para saber tu ubicación concreta. Cuanto más te acerques al sitio más puntos obtendrás, así que ya puedes recorrer calles y carreteras en busca de encontrar el mínimo detalle que te indique tu posición en el mapamundi.

Little Alchemy 2

¿Sabías que puedes crear hasta 720 elementos a partir de los 4 elementos básicos de la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire? En esta página web podrás juntar todos los elementos que vayas descubriendo para formar otros nuevos. Cada vez que vayas encontrando nuevos materiales se irán apilando a la derecha de tu pantalla y podrás diferenciarlos muy fácilmente. No te preocupes si no los encuentras, dispones de una enciclopedia que te va indicando los que has descubierto y además, cuenta con un buscador. También existen materiales que una vez han llegado a su estado final no pueden ser mezclados. ¿Podrás hacerte con todos?

Urban Street Jungle View

Con esta página podrás introducirte en el mundo de Google Maps y viajar a diversos países, incluyendo tu localización, con la característica de que verás los mapas como si estuvieras inmerso en una jungla. Esta página web simula que habría sucedido si hubiera habido un Apocalipsis que hubiera acabado con la humanidad. Pasear virtualmente por el Empire State Building o Times Square rodeado de vegetación y sin rastro de gente será posible con esta web.

Net Bet

Si no te apetece salir de casa y quieres divertirte https://casino.netbet.com.mx/ es la página web perfecta. Se trata de un salón de juegos virtual que cuenta con multitud de juegos animados que te permitirán pasar un buen rato jugando con amigos o compitiendo contra otros usuarios de forma online. Además, NetBet ofrece torneos cada 15 minutos donde podrás ganar premios girando los rodillos hasta llegar a lo más alto de la clasificación.

Flight Radar

¿Alguna vez te has preguntado cual es el origen de un avión que has visto pasar o hacia dónde se dirige? Flightradar24 es una página web que cuenta con un servicio global de seguimiento de vuelos que aportan información en tiempo real sobre miles de aviones en todo el mundo. En este lugar se rastrean más de 180 mil vuelos, de más de mil doscientas aerolíneas, que vuelan desde o hacia más de cuatro mil aeropuertos de todo el mundo.