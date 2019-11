Revista de la Semana

SEMILLEROS CREATIVOS. El martes 19 de este mes, alrededor de 750 niños y jóvenes pertenecientes al proyecto Semilleros Creativos, del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura, una de cuyas extensiones labora en las instalaciones del Museo del Ferrocarril de esta Ciudad, debutaron con el evento Tengo un Sueño, en el escenario del Auditorio Nacional. Espectáculo con el que cautivaron a los siete mil asistentes con sus interpretaciones musicales, actos circenses y declamaciones.



Los igualtecos debemos sentirnos orgullosos, porque el Semillero de Iguala salió triunfador en fotografía, lo que valió que las imágenes producidas por el Semillero se proyectaran en el Auditorio, en las que se ve a niños sosteniendo letreros con leyendas como “libertad” y “seguridad”, mismas que también se exhibieron en una exposición que se montó en el lobby del recinto. Sin duda, en Iguala hay talento pues, a lo largo de un año hemos visto como paisanos han destacado a nivel nacional en varias disciplinas del arte y del deporte. ¡Enhorabuena!



AL PUEBLO, PAN Y CIRCO. Quien me lea con frecuencia, recordará que antes de que tomara posesión como presidente de la república EPN, manifesté que no estaba apto para el cargo y, en efecto, resultó un fiasco. Hace un año, antes de que asumiera el cargo AMLO aseveré que la mentira sería su distintivo. El tiempo me sigue dando la razón, pues, no yo, sino una empresa calificadora asegura que en promedio diario emite cinco aseveraciones falsas.



Por ello, ahora escribo sobre la necesidad urgente de mejorar la comunicación en las conferencias de prensa, que mantiene prácticamente a diario el presidente.



Resulta que, precisamente desde que a mediados de octubre, emboscaron y mataron a 13 policías en Aguililla, Mich.; luego, en un enfrentamiento entre civiles y armados y elementos del Ejército dejó 15 muertos en Tepochica; para variar, el hijo del Chapo Guzmán fue liberado tras una balacera; matan a 6 niños y 3 mujeres, miembros de la familia LeBaron, han salido muchos comentarios bastante críticos hacia el presidente, debido a la imprecisión y contradicción de muchas de sus respuestas y porque muchas de éstas no está apegadas a la verdad.



Abordo este tema, porque se trata de un asunto muy grave, ya que si esta percepción sigue creciendo, las “mañaneras”, como se les conoce, se están convirtiendo en un circo, donde a diario, temprano, se reparte el pan con nuevos programas sociales de cuestionable solidez, un hecho de conflicto entre el presidente y la sociedad, y ya han perdido el valor de comunicación que el mandatario les quiere dar.



Los mexicanos queremos escuchar propuestas de soluciones concretas a problemas específicos, como la inseguridad que cada día crece más; la economía que va en picada; la salud que está pegando a la clase media y ya no se diga a los pobres. Y no sólo lo digo yo; el pasado domingo, le dijeron al presidente ASMLO en Chilapa: “No imploramos nada, sólo pedimos que nos haga justicia” en violencia, minas, consulta libre, apoyo al campo, carretera…



Por eso, ya no es necesario perder el tiempo reclamando a los culpables, porque sabemos bien quiénes son, aunque sean muy indeterminados, pero lo que resulta increíble que ahora AMLO se haya rodeado de “La Super Mafia del Poder”, con una Secretaria de Gobernación que gana más que el Presidente; el director de la CFE acusado de enriquecimiento ilícito; ya se olvidó que el SRE defraudó con la línea 12 del Metro; Napoleón Gómez Urrutia… se dice que diputado morenista cobra apoyo, bloquea y quiere más.



Si López Obrador decidió invertir a diario una parte de su tiempo en sus sermones, debería sacarle provecho a ellos, en lugar de ser sólo receptivos, ser mucho más propositivos. El formato deja mucho que desear y se podía enriquecer de distintas formas. Claro, se necesitaría la voluntad del mandatario para que suceda.



Hablando de comunicación, hay un punto que me llama la atención: en términos generales, podemos decir que el presidente es muy buen Hablador, si no fuera así no habría logrado conseguir 30 millones de votos. Sin embargo, lo que no se entiende es por qué le da por burlarse e insultar a millones de mexicanos, a los que llama despectivamente “Fifís”.



Estoy seguro de que eso no abona ni fortalece la unidad nacional. Es muy probable que, a quienes denomina de esa manera sumen más que las personas que votaron por él; pero más allá de esa percepción, López Obrador debería gobernar para todos, y no sólo para los que votaron por él.