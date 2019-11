Tras destronar a Michael Jackson, Taylor Swift estrena remix de Lover

Ciudad de México, Noviembre 27.- Taylor Swift lanzó su sencillo Lover (First dance remix) basado en los arreglos de su presentación en los American Music Awards, ceremonia en la que fue reconocida con seis galardones, incluido Artista de la Década.



"¡Estoy tan emocionada de lanzar la nueva versión de Lover, el First dance remix basado en el arreglo de la presentación de AMA!”, escribió en sus redes sociales, acompañada de una “selfie” de la gala del domingo pasado.



Esta versión inicia con una sinfonía de orquesta romántica y hace una transición a un piano a capela, a diferencia del "remix" que lanzó a principios del mes con Shawn Mendes, quien le dio un toque de rock al tema.



Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, Swift se convirtió en la artista con más American Music Awards (AMA) en la historia con 28 galardones, al superar la marca de 24 premios que tenía Michael Jackson.



Antes de ser nombrada Artista de la Década en los American Music Awards hizo un popurrí con sus mayores éxitos de los últimos 10 años, en los que incluyó cortes como The man, Love story. I knew you were trouble, Blank space, Shake It off, en el que se unieron Halsey y Camila Cabello.