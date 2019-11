Gobierno de Astudillo, responsable, eficaz y transparente: Tulio Pérez

Chilpancingo, Gro., Noviembre 27.- En los cuatro años de gobierno de Héctor Astudillo Flores, en materia financiera persiste la política de una administración responsable, eficaz, transparente y de rendición de cuentas, aseguró el secretario de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo, al comparecer con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno ante diputados de la 62 legislatura local, a quienes dijo que Guerrero está posicionado como la tercera entidad en el país con menor nivel de endeudamiento y que la deuda pública disminuyó en un 24 por ciento, “al recibir la administración fue de 2,376 millones de pesos, al 30 de junio de 2019 esa cifra se redujo a 1,807 millones de pesos”.

Como lo establece el Artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y en cumplimiento al acuerdo parlamentario que llama a comparecer a los secretarios de despacho para la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el titular de la Sefina acudió al Congreso del Estado para exponer el estado que guarda la hacienda pública estatal.

Ante diputados, el funcionario estatal señaló que la baja en los ingresos presupuestarios, en la recaudación federal participable y el no cumplimiento de las metas en la recaudación del IVA, ISR e IEPS, ha derivado en una disminución en los ingresos de los estados. A septiembre de este año, las afectaciones a Guerrero ascienden a 4 mil 368 millones de pesos, de los cuales mil 450 millones de pesos son de participaciones y 3 mil 018 millones de pesos de convenios.

En materia de ingresos, expuso, se han esforzado por incrementar la recaudación sin recurrir a nuevos impuestos, ni aumentar los actuales, “en lo que corresponde concretamente al período que se informa, se recaudaron ingresos por un monto de 47 mil 223 millones de pesos, donde 2 mil 081 millones de pesos corresponden a ingresos estatales y 45 mil 142 millones de pesos provienen de la Federación.

En materia de egresos, dijo que se ejercen las finanzas públicas de manera responsable y cuidadosa, a efecto de mantener la austeridad a través de acciones de carácter administrativo y de un mayor control del gasto. “Los egresos del periodo que se informa, fueron de 46 mil 038 millones de pesos, de los que 44 mil 567 millones de pesos fueron destinados al Sector Central, integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Municipios; así como mil 471 millones de pesos para el Sector Paraestatal.

Precisó que la diferencia entre el ingreso y el egreso reportado en el periodo que se informa, contempla ejercicios fiscales diferentes, 2018 y 2019, por lo que no permite encuadrar el principio de anualidad, aunado a ello, la diferencia corresponde, entre otras circunstancias a que los registros del egreso son presupuestarios, es decir, no reflejan las cuentas por pagar a corto plazo, entre otras obligaciones señaladas en el Artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera, así como en el ingreso se debe registrar la totalidad de los recursos insertos en la constancia de participaciones emitida por la Tesorería de la Federación, es decir, incluye las afectaciones que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también pueden existir recursos federales en cuentas de la Tesorería del Estado, por lo que el egreso no se ve registrado en el momento del cierre de la información.

Pérez Calvo, explicó que en el ejercicio de los recursos a través del gasto corriente, se devengó un total de 30 mil 266 millones de pesos. Lo más representativo de este rubro, son los registros presupuestarios que tienen las Secretarías de Educación y Salud, donde se incluyen los conceptos del ONE y FASSA, la suma de ambos fondos equivalen al 67 por ciento del total de los recursos devengados.

Durante su comparecencia, dijo a los diputados que a los poderes Legislativo y Judicial, les fueron transferidos en tiempo y forma mil 015 millones de pesos, destinados para la operatividad de los mismos. En igual manera, a los Órganos Autónomos 3 mil 221 millones de pesos. Y destacó que los recursos destinados para la ejecución de obras fueron de 5 mil 464 millones de pesos, ello sin contratación de deuda pública.

También manifestó que de acuerdo a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, fueron transferidos en tiempo y forma mil 430 millones de pesos a los 81 Municipios, recursos derivados de Participaciones, así como del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios. En lo referente a la ministración de recursos para los Organismos Públicos Descentralizados, se transfirieron 1,471 millones de pesos.

El titular de la Sefina destacó que en materia de administración de los recursos humanos se han llevado acciones tendientes a mejorar el nivel de vida de los servidores públicos, siendo el incremento salarial del 11 por ciento para trabajadores de base y 8 por ciento para supernumerarios.

En apego a lo establecido en la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, señaló que se ejerció un monto de mil 082 millones de pesos, de los cuales el 88 por ciento fueron a través de licitaciones públicas, el 11 por ciento por invitación y el 1 por ciento por adjudicación directa.

Tulio Pérez, dijo que en lo referente a la Deuda Pública, del mes de octubre 2018 al 30 de junio 2019 se ejercieron 264 millones de pesos, de los cuales, 116 millones de pesos correspondieron a la amortización de capital y 148 millones de pesos al pago de intereses.

“El nivel de endeudamiento ha sido reconocido por tres de las más importantes agencias internacionales de calificación crediticia, con un nivel promedio de Perspectiva Estable por el manejo de las finanzas públicas. Es importante destacar que, con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su portal de internet, con datos oficiales del segundo trimestre de este año, Guerrero quedó posicionado en el tercer lugar, como la entidad con menor nivel de endeudamiento”.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, explicó que se ha cumplido con la obligatoriedad que tiene el estado y que rigen las leyes en esta materia de rendir informes trimestrales, semestrales y anuales. Lo que se refiere a los procesos de auditorías del ejercicio de los recursos públicos, se llevaron a cabo 35 procesos, 23 han sido concluidas sin observaciones relevantes y de las cuales se están presentando la solvataciones correspondientes ante el órgano fiscalizador.

Asimismo, el titular de Sefina que la problemática encontrada al inicio de la actual administración en el ISSSPEG, derivada de los pasivos que se venían posponiendo desde más de una década, éstos fueron cubiertos en los primeros dos años y medio de la actual administración, con la asignación presupuestal de recursos extraordinarios. “En estos últimos cuatro años se ha apoyado al ISSSPEG con recursos extraordinarios por más de mil 500 millones de pesos, a efecto de que sus jubilados tengan una vida acorde a los beneficios que la Ley mandata”.