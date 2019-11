Averígüelo Vargas

Llueven las demandas y peticiones en la visita de AMLO a la Montaña. —Se irán al carajo los adelantados, les dice, pero él fue siempre un adelantado. —El presupuesto federal del 2020 pone en riesgo la paz y la estabilidad social: PRI. —Estancado el crecimiento económico del país, dice INEGI.



Las visitas de AMLO al estado de Guerrero no muestran mayores variaciones, pues aunque no son muchas tienen el mismo estilo: el presidente hace una serie de ofrecimientos de que muchas cosas habrán de mejorar, incluso el programa del fertilizante que en este año fue un fracaso, al mismo tiempo que la gente repite sus demandas y peticiones de más recursos al campo, a los municipios, al sector salud….y para no variar hasta se repiten, por partes, los abucheos al gobernador Héctor Astudillo, que se notan muy orquestados.

Es sabido que López Obrador hizo una visita el sábado en Chilapa y el domingo en Tlapa, puertas de entrada a las subregiones Montaña Baja y Montaña Alta respectivamente, y que en todos los eventos públicos estuvo acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Las demandas son las mismas que no han sido atendidas o que sólo parcialmente se cubren, como caminos, escuelas, centros de salud y un hospital de especialidades donde se atienda a la gente, para no tenga que ir a Acapulco o hasta la Ciudad de México y que, además de proporcionen medicinas en forma gratuita.

Se trata de la región donde más grupos indígenas se encuentran asentados y es lo que hizo que el mandatario estatal, HAF, le demandara al presidente traer un mayor apoyo de la federación para los indígenas del estado.

Astudillo se dijo ser abierto partidario de la Cuarta Transformación, porque representa rechazo a la corrupción, a la pobreza y a las desigualdades, además de darle impulso a la paz y el bienestar.

Como ya es costumbre, algunos grupos identificados con los dirigentes de Morena en el estado y con el delegado especial Pablo Amílcar, se dedicaron a abuchear al gobernador cuando tomaba la palabra, pero en respuesta hubo trabajadores y empleados que hacían manifestaciones a su favor.

No hubo reclamos directos a AMLO por el recorte presupuestal que impuso al estado por 1,400 millones de pesos, pero si los hubo por el pésimo manejo que se hizo del programa del fertilizante, ya que entregaron supuesta semilla de calidad que venía contaminada y fertilizante que resulta perjudicial para la tierra.

Realmente no hay mucho que decir ni que agradecer de la visita de AMLO, aunque hay que reconocer que hubo un buen manejo de los grupos campesinos cuyas agrupaciones advirtieron, al aprobarse el presupuesto, que seguirían los recorridos presidenciales para protestar por el mal trato dado al campo en el presupuesto del año próximo.

SE IRÁN AL CARAJO LOS ADELANTADOS, LES DICE, PERO ÉL FUE SIEMPRE UN ADELANTADO. —AMLO se enojó al conocer la pugna que traen, dentro de Morena, para quedarse con la candidatura de ese partido a la gubernatura, pues ya son muchos aspirantes como Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval, Adela Román Ocampo, Luis Walton y Alberto López Rosas, más los que se sumen en los meses venideros.

A quienes “ya andan alborotados” por esa razón, les pidió hacer a un lado la politiquería y la grilla o de lo contrario, les advirtió “se van a ir al carajo” y “al basurero de la historia”.

Pero el Peje AMLO demuestra muy mala memoria o que hay cosas que solo están bien cuando él las hace, porque se olvida que él fue siempre un adelantado, en 2006, cuando a pesar de actuar con mucho tiempo de ventaja fue derrotado por Felipe Calderón, lo mismo que en el 2012, cuando Peña Nieto le pasó por encima con más votos.

También tenía un adelanto de más de 12 años en el 2018, hasta que finalmente y para desgracia del país, ganó la elección.

AMLO es la imagen misma del político que se ha pasado la vida “adelantado” en todas las elecciones en las que participó.

¨Pero, sólo en su caso está bien, a los que andan adelantados en Guerrero lo mandó al carajo y al basurero de la historia.

EL PRESUPUESTO FEDERAL DEL 2020 PONE EN RIESGO LA PAZ Y LA ESTABILIDAD SOCIAL: PRI. —La dirigencia nacional el PRI, que se notaba casi desaparecida al fin dio señales de vida, y su dirigente Alejandro Moreno rechazó el Presupuesto de Egresos de la Federación porque no atiende las necesidades de los ciudadanos ni genera crecimiento económico y pone en riesgo la paz y la estabilidad social.

La primera muestra ya se dio con los campesinos, los que estuvieron muchos días rodeando la cámara de diputados para reclamar un mejor trato para el campo, pero simplemente los ignoraron, por lo que advierten que se van a manifestar en el país y van a cerrar carreteras y seguirán a AMLO para hacerle sentir su molestia, por la forma arbitraria y ventajosa en que hizo aprobar el uso de los recursos que la nación le entrega, para que haga inversiones y obras que beneficien a la sociedad.

Sin embargo AMLO sólo quiere el dinero para regalarlo entre millones de gente improductiva, pero con el compromiso de votar por los candidatos de Morena, en todas las posiciones donde se presenten.

Por eso, el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) destacó que el país no creció en términos reales en el tercer trimestre del año y que una situación semejante puede darse para el año 2020, de modo que el estancamiento económico se mantendrá como la principal característica de la economía de México, con las absurdas políticas clientelares del Peje AMLO.

Vamos de mal en peor.

