Palabrerío

Se han preguntado ¿por qué los pobres son pobres? Carlos Marx investigó el origen de la riqueza, y en esa investigación también podemos encontrar el origen de la pobreza. La riqueza se originó a través del despojo desde la etapa primitiva de la Historia, todos tenían más o menos lo mismo, pero algunos se comenzaron a dar cuenta de que tenían más fuerza que otros, y así por la fuerza comenzaron a quitarles parte de lo que producían hasta que finalmente los despojaron de todo lo que tenían para mantenerse, quedándoles únicamente su propia persona, y por lo consiguiente su fuerza de trabajo, y en algunos casos ni siquiera esa, que era el caso de los esclavos. De este modo, los más fuertes físicamente lo tenían todo y los débiles nada, y a medida que fueron evolucionando los modos de producción económica y por lo consiguiente las relaciones entre los trabajadores y los dueños del capital, se sofisticó más y más el despojo que se hace a los pobres para que los ricos se enriquezcan cada día más. Así que los pobres no son pobres por flojos o porque no les gusta ahorrar, tampoco son los responsables del origen de la pobreza, sino porque históricamente los han ido despojando de su propia riqueza, primero mediante la fuerza, y después a través de tretas monopólicas que podían poner en práctica gracias al capital acumulado de manera delincuencial.

¿A los pobres les gusta ser pobres? La respuesta lógica es que no, sin embargo parece que poco hacen para salir de pobres, se dice que los pobres son flojos, que faltan mucho al trabajo. El no faltar a los compromisos laborales es un hábito que se forma desde la niñez, pero los pobres se ven limitados en adquirirlo, pues desde la educación primaria faltan mucho, y no porque así lo deseen los padres, sino porque no tienen dinero para mandarlos. Desde la lactancia por la precaria alimentación de sus madres, los pobres están mental y físicamente débiles, y eso hace que muchas veces estén sin ganas de hacer nada, sin ganas de estudiar o sin ganas de trabajar, lo que se verá reflejado en el ausentismo escolar o laboral.

Se podrá opinar que hay pobres que han salido de la pobreza y mejoraron sustantivamente su condición económica, eso es verdad, pero son casos excepcionales que se dan en todos los ámbitos de la vida ya que nada es absoluto, pero eso sucede en circunstancias fuera de lo común que no obedecen al avance cualitativo de la clase social a la que pertenecen, como ejemplo se puede citar a Benito Juárez, que de ser un pastor de borregos llegó a ser presidente de México, pero después de él ¿cuántos pastores han sido presidentes del país?, ni uno siquiera ha llegado a ser legislador o gobernador.

Es una verdadera tragedia nacer pobre, porque siempre estará en desventaja para cualquier cosa que quiera hacer. Los pobres son los que menos posibilidades tienen de encontrar trabajo, limitados por la carencia de los conocimientos básicos para desempeñar alguna actividad, por su capacidad intelectual que está disminuida por la pésima alimentación que recibieron desde la primera infancia, por su lenguaje limitado, por la ignorancia de sus padres y todo el ambiente social que los rodea donde viven, y por su apariencia que será siempre desventajosa contra la de las personas que pertenecen a la clase social media baja. Las mujeres se encuentran todavía peor en la situación de conseguir trabajo, ya que por lo general a lo máximo que pueden aspirar es a ser sirvientas sin ninguna prestación laboral.

Los pobres sólo piensan en poder comer, por eso no tienen planes ni siquiera a corto plazo, no tienen metas, su lucha diaria es simplemente para sobrevivir. Si el pobre llega a obtener un trabajo, éste no le servirá para progresar sustancialmente, ya que los trabajos que pueden realizar los pobres son los que tienen los más bajos salarios, que representan únicamente un ingreso económico de subsistencia.

Para finalizar, unas palabras del compositor peruano Atahualpa Yupanqui: “Que dios vela por los pobres, tal vez si o tal vez no, pero una cosa es seguro, que come en la mesa del patrón”.

Hasta el próximo martes estimado lector.