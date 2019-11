Frank en su tinta...

HACE bien Héctor Astudillo Flores. El gobernador de Guerrero decidió sumarse (razonadamente) a la Cuarta Transformación. Lo anunció en su discurso del 20 de noviembre en Chilpancingo, durante la ceremonia por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, y lo reiteró el sábado en Chilapa, durante su discurso de bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Astudillo ha actuado inteligente e institucionalmente. Sabe que no le conviene pelearse con el presidente de la República porque le iría mal a Guerrero. Por eso apoyó desde el principio la creación de la Guardia Nacional y celebró que el gobierno federal se encargara del programa de Fertilizante Gratuito para los campesinos guerrerenses (con sus anomalías que todos conocemos). Ahora el gobernador de Guerrero se abrió de capa y anunció su apoyo a la 4T, pero de manera razonada, es decir, sin caer en fanatismos. Que sea por el bien de Guerrero…….. POR CIERTO, también en Tlapa (el sábado) López Obrador regañó a los adelantados y de paso a los diputados locales de Morena (su partido) que se pelean el poder en el Congreso de Guerrero. AMLO fue directo: “Una cosa que hace falta, que se entienda muy bien: hacer a un lado la politiquería, la grilla, esos políticos individualistas, ambiciosos, fantoches, corruptos. Ahora, como ya vienen las elecciones de Guerrero, ahí andan ya alborotados. ¡Se van a ir al carajo! No vamos a estar perdiendo el tiempo en politiquerías, a ver cómo me acomodo, a ver cómo me cuelo, como llego al cargo, sin importarle el pueblo. Ya ese político no sirve. El que no le tiene amor al pueblo, no sirve para nada. Y se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia”. Ahora falta que los morenistas lo entiendan……. SOBRE la pugna de Morena en el Congreso local, el maestro Felipe Ramírez Liborio envió al Tintero el siguiente (interesante) comentario: “Como militante de Morena en Guerrero, desde Iguala, siento mucha pena y vergüenza por lo que está pasando, políticamente, en el Congreso Local con los diputados de mi partido. Veo que las ambiciones entre una y otra facción de los Diputados integrantes de la fracción parlamentaria no tienen límites. Veo que todos, sin excepción, son unos ambiciosos vulgares. Unos más perversos que otros, pero perversos al fin. Que solo ven, sus ambiciones personales y los ideales y principios que decían defender, solo fueron discurso con el que vilmente engañaron al pueblo que, éste, arropado por la ola obradorista, a ciegas, votó a su favor en julio del 2018, cinco de cinco. El pueblo emitió su respuesta clara y contundente en las urnas. Quienes no han respondido en igualdad de circunstancias son los diputados de Morena. Sostengo que son unos indignos de la confianza otorgada por el pueblo de Guerrero. Por lo tanto, deberían de solicitar licencia al encargo que el pueblo les otorgó para no seguir defraudando más a tan noble y generoso movimiento de Morena, pues tengo la convicción de que ahora todos creen ser los dueños de Morena. Muchos de ellos, seis meses antes o incluso ya siendo diputados, eran flamantes militantes de otros partidos. Pero eso, no es lo relevante. Lo relevante es que son diputados sin ideales y sin firmeza ideológica. Son un resabio político neoliberal para Morena. Engañaron vilmente al pueblo de Guerrero. Ahora les interesan más sus facciones político-ambiciosas, que el dolor y el sufrimiento del pueblo. Ojalá y se auto examinen, ética y moralmente y que pronto, pero muy pronto, retomen el camino recto y dejen de ser el hazmerreír de otras fracciones parlamentarias que integran la Legislatura Local. Y si no, que soliciten licencia al cargo para evitar más daño a Morena”……. SIMPLE dato: Nueve de cada 10 jóvenes en México odian los bancos, debido a las malas experiencias en el servicio. Prefieren la banca digital y la atención en línea……. PUNTO.