Taylor Swift rompe récord de Michael Jackson en los AMAs 2019

Nueva York, E.U., Noviembre 25.- Después de un sin fin de polémicas Taylor Swift salió victoriosa de los AMAs y pudo cantar sus éxitos en televisión. En días pasados la cantante informó a través de Twitter que estaba siendo amenazada por Scooter Braun y Scott Borchetta para que no cantara sus temas en la premiación, sin embargo después de la presión mediática Big Machine, la parte de los ejecutivos, y Dirk Clark Productions, la empresa que produce la gala de los American Music Awards, llegaron a un acuerdo el cual permitió que la actuación de Swift fuera grabada, distribuida y reproducida por las diversas plataformas.

Además la interprete de Shake It Off también fue homenajeada como Artista de la Década, y no sólo eso gracias a Lover se llevó el reconocimiento a Álbum favorito pop/rock, al recibir el galardón Swift agradeció a su disquera por permitirle hacer la música que quiere hacer y definió esta etapa como "un nuevo comienzo".

Con este galardón Taylor también rompió el récord de Michael Jackson en los AMAs al conseguir su galardón número 25, lo que la convirtió en la artista más premiada en la historia de esta gala que se realiza desde 1974. Antes de esto, Swift igualaba al llamado Rey del pop con 24 victorias. En 2018 la interprete de ME! se convirtió en la artista femenina más premiada de los American Music Awards cuando se adjudicó cuatro premios, batiendo además el récord de 22 victorias de Whitney Houston.

Para la gala Swift eligió un diseño de Julien MacDonald, un vestido largo asimétrico que dejaba al descubierto una minifalda del mismo tejido el cual combinó con botas altas de tacón.

El gran regreso

Después de dos años de ausencia en los escenario y problemas de depresión y la ansiedad, Selena Gomez regresó a la música y lo hizo con Lose You To Love Me, tema que estrenó el pasado 23 de octubre y con el cual abrió la gala de los AMAs. Se ha dicho que este tema se lo escribió a su exnovio. Durante su regreso Gomez también interpretó Look at her now. Es la cuarta ocasión que Selena actúa en estos premios, también la vimos en 2014, 2015 y 2017.

Las sorpresas musicales



Además de reconocer a lo mejor de la música en Estados Unidos el escenario de los American Music Awards también son una plataforma para que grandes figuras demuestren su talento fue el caso de Lizzo, Billie Eilish, Dua Lipa, Kesha, además de Camila Cabello, y Shawn Mendes quienes entonaron uno de los temas del año, Señorita. La noche también fue engalanada con las actuaciones de Jonas Brothers, Thomas Rhett y Toni Braxton.



¿Quiénes entregan los AMAs?



Son elegidos y votados por el público, quienes a través de la página web de los prremios pueden ejercer su voto las veces que quieran.



Los triunfadores de la noche



Artista favorito rock alternativo

Billie Eilish



Canción favorita pop/rock

Halsey por Without Me



Álbum favorito pop/rock

Taylor Swift por Lover



Álbum favorito country

Carrie Underwood por Cry Pretty



Colaboración del año

Shawn Mendes y Camila Cabello por Señorita



Nuevo artista del año

Billie Eilish



Disco favorito Rap/Hip-Hop

Post Malone por Hollywood’s Bleeding