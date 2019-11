Inicia la colocación de paneles solares en localidad de Apipilulco

Apipilulco, Gro., Noviembre 23.-Ante los altos costos en las tarifas de energía eléctrica y para eficientar el suministro de agua en esta población, perteneciente al municipio de Cocula, el alcalde Carlos Alberto Duarte Bahena, puso en marcha los trabajos para la instalación de paneles solares que abastecerán de electricidad a la bomba que distribuye el preciado líquido a las familias de este lugar.

Acompañado de integrantes del Cabildo, de la presidenta del DIF Municipal, Ruth Salazar de Duarte y de directores de área, así como del comisario municipal, Erasmo Díaz, el alcalde Carlos Duarte Bahena destacó la obra que se hará en este lugar, porque la tecnología de los paneles solares permitirá que haya un ahorro económico con la generación de energía eléctrica, pero será de gran beneficio porque eficientará el sistema de distribución de agua en los hogares.

En el banderazo de arranque de los trabajos de la instalación de paneles solares, la síndica Luz María Montiel Varela, destacó que esta será una obra de impacto, porque en esta comunidad de donde es originaria creció bastante de manera demográfica y resulta difícil abastecer a todos, más a los nuevos asentamientos, quienes son los más afectados.

Lamentó que el sistema de agua en este lugar no es constante porque se abastece a las familias cada seis o nueve días, “hace cinco meses el sistema de electrificación ya no dio para más, desde ese tiempo las familias han sufrido más con el abastecimiento hasta 15 días, el suministro es por la noche, son dos horas de bombeo porque el sistema eléctrico no aguantaba”.

Por ello se congratuló por esta obra y agradeció al alcalde Carlos Duarte, al Cabildo del que forma parte, al director de Obras Públicas, René Cristóbal Román Martínez, porque esta obra será de gran utilidad, funcional para beneficio de todos los habitantes del lugar.

A su vez, Duarte Bahena mencionó que con la instalación de los paneles solares, ya no tendrán esa escasez de agua, mejorar el servicio, el suministro será cada tercer día, siempre con el compromiso de cuidar el vital líquido, como se hace en todo el municipio, suministrarlo de manera responsable para que siempre se cuente con él.

Reiteró que continuará trabajando en favor de las necesidades de la población, seguir haciendo obras de calidad en beneficio de la ciudadanía.

En el lugar, el director de Obras Públicas, René Cristóbal dio una explicación técnica de los trabajos, que los paneles solares van a ser instalados en una superficie de 625 metros cuadrados y cuando se termine la obra se va a mejorar mucho el servicio de distribución de agua.

Esta obra tecnológica se suma a las ya existentes en las comunidades de Tomás Gómez, Xonacatla y Puente Río San Juan, realizadas durante la presente administración del presidente municipal Carlos Alberto Duarte Bahena.

Acompañaron al alcalde al arranque de los trabajos en Apipilulco, la síndica procuradora Luz María Montiel Varela, la presidenta del DIF Municipal, Ruth Salazar Galindo, los regidores Felipe de Jesús Almazán y María Luisa Lozano, así como los directores de Comercio y Abasto, Rodrigo Miranda; Educación y Cultura, Carlos Romero; y Contraloría, Víctor Villaseñor Aguirre, entre otros.