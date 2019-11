Se reúnen padres de los "43" con la Comisión Especial del Caso Iguala

Chilpancingo, Gro., Noviembre 23.- La Comisión Especial para el Caso Iguala sostuvo este viernes una primera reunión con padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quienes expusieron a los legisladores su postura en torno a los avances del caso.

Reunidos en la Biblioteca “Siervo de la Nación” del Poder Legislativo, los padres de familia pidieron a los integrantes de la Comisión entablar una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis y el secretario de Seguridad Pública en el estado, David Portillo Menchaca, para que brinden la información archivada de la investigación.

También pidieron reunirse con los presidentes municipales de Tepecoacuilco, Iguala, Cocula y Huitzuco, para que igualmente proporciones información sobre el caso y evidencias, tal y como los videos grabados la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en los alrededores del Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala.

Los diputados también escucharon las duras palabras de los padres y madres de los 43: “yo no tengo nada que agradecerles, no han hecho nada aún. Yo soy agradecida; cuando ustedes hagan algo y haya avances se los voy a reconocer”, fustigó María Martínez, quien señaló que los diputados actúan “como que no ha pasado nada”.

“Da vergüenza que nuestras autoridades no hagan nada, son 43 vidas, nuestros hijos son humildes, pero son seres humanos, si fueran hijos de funcionarios ya los hubieran encontrado”, arremetió.

María Concepción Tlatempa, madre de uno de los normalistas desaparecidos, consideró que las autoridades están encubriendo dolosamente a la ex magistrada Lambertina Galeana.

Por eso pidió la intervención de los diputados para que el Poder Judicial entregue los videos que exhiben el momento en que los jóvenes fueron detenidos y agredidos por policías preventivos de Iguala, así como integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”, los cuales quedaron registrados a través de las cámaras instaladas en las instalaciones de la Ciudad Judicial de Iguala.

Otros padres de familia pidieron que se refuercen las líneas de investigación sobre la presunta participación de policías estatales y preventivos de los municipios de Huitzuco y Tepecoacuilco en los hechos registrados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Cristina Bautista Salvador, madre de otro de los estudiantes desaparecidos, lamentó que a más de cinco años de esos hechos no se sepa nada del paradero de los normalistas: “no queremos que nos sigan mintiendo y sigan disimulando. No nos vamos a rendir hasta encontrar a nuestros muchachos”.

Al tomar la palabra, el diputado presidente de la Comisión, Arturo López Sugía, reiteró que no existe ningún interés de solapar a nadie ni encubrir a implicados en este caso y manifestó su disposición de coadyuvar con las instituciones respectivas para el esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez reconoció que hay expedientes inconclusos en el caso que deben ser retomados por las instancias competentes y se comprometió a que la Comisión realizará los trabajos que le competen.

Los legisladores acordaron, entre las primeras acciones, fijar un calendario de actividades con las autoridades antes mencionadas y los padres de familia para abundar en el tema.

A la reunión asistieron también los diputados Luis Enrique Ríos Saucedo, secretario de la citada comisión y los vocales Eunice Monzón García y Guadalupe González Suastegui, así como el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra y normalistas de Ayotzinapa.