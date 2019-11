2019, el año más violento registrado, según SNPS

Ciudad de México, Noviembre 22.- De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este año fueron asesinadas 29 mil 574 personas, lo que representa un aumento del 2.4% con respecto al mismo periodo de 2018.



Debido a esta cifra, 2019 se colocaría como el año más violento que se tenga registrado.



Se contabilizaron 2 mil 866 víctimas de homicidios dolosos en octubre, es decir, un aumento del 1.3% en comparación con el mes de septiembre, cuando se contaron 2 mil 828 casos.



De esta manera, junio se mantiene a la cabeza en muertes violentas (3 mil 76), seguido de julio (3 mil 57), agosto (3 mil 40), octubre (2 mil 933), mayo (2 mil 986), septiembre (2 mil 921), mayo (2 mil 986), marzo (2 mil 947), enero (2 mil 927) y febrero (2 mil 876), según los datos de la oficina encabezada por Leonel Cota Montaño.



Además, se registró una reducción de 27.9% en feminicidios, al pasar de 93 casos en septiembre a 67 en octubre; sin embargo, en el año van 833 víctimas, 11.9% más que en 2018, cuando hubo 744 casos.



Las entidades con mayor número de homicidios son: Guanajuato con 305, Baja California con 235, Chihuahua con 217, Michoacán con 215 y el Estado de México con 196.



En cuanto a secuestros, SNSP indicó que en octubre se registraron 126 casos, seis más que en el mes anterior, y un total de mil 392 secuestros, es decir, 9.3% más que en 2018.



100 asesinatos por día



Si a lo que va del año se suman las 2 mil 991 muertes violentas de diciembre de 2018, mes en el que asumió el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se rebasan las 30 mil víctimas. En promedio se cometen al día más de 100 asesinatos en este gobierno.



“Con estas cifras, queda claro que los primeros 12 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador alcanzarán un nuevo récord de homicidios y será también el año más letal desde que se lleva este registro”, consideró el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas.



Además, afirmó, los números ponen de manifiesto que la actual estrategia de seguridad no funciona, ya que el homicidio doloso, en su mayoría vinculado al crimen organizado, no da tregua.



“Mientras más meses pasen, la comparación con el último año del expresidente Enrique Peña Nieto va a ser peor”, destacó el exfuncionario federal.



Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, es prácticamente imposible que 2019 no cierre como el año más violento en la historia, no sólo por los asesinatos, sino por varios delitos más, como el feminicidio, la trata de personas, narcomenudeo, extorsión, así como robo a transeúnte y a negocio.



“Lo que vemos es que hay una mayor parte del territorio que se ha transformado en una zona crisis, hecho que es muy preocupante”, indicó el especialista.



Insistió que en este momento no hay ningún plan que pueda reducir las condiciones de violencia homicida que azotan al país.



Rivas Rodríguez aseguró que el “punto de inflexión” que presumió en octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en realidad se logró en el sexenio pasado.



“Demostramos que sí hubo un punto de inflexión, pero que éste no empezó en esta administración, sino en la pasada, y eso es muy importante, porque de alguna manera lo que este gobierno quiso dar a entender, a través de Durazo Montaño, es que ya habían logrado contener la escalada de violencia.



“Sin embargo, sólo se refiere a un menor nivel de crecimiento no a una disminución o cambio de comportamiento del homicidio”, puntualizó el experto.



En octubre pasado, Durazo Montaño admitió que en materia de seguridad no hay “nada que presumir, salvo la relevancia que tiene por sí sola el lograr un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento.



“Lo importante no es la dimensión del cambio, sino el quiebre en la tendencia de crecimiento de la percepción de inseguridad, y lo mismo sucede con los homicidios”, presumió el funcionario.



Reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al país en “crisis crónica” de inseguridad, con 33 millones de delitos y 25 millones de víctimas, que, se estima, se registraron durante el año pasado.



El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que los asesinatos en el país se cometen en regiones específicas de entidades como Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México, afectadas por la delincuencia organizada en disputa por el control de las actividades ilícitas.



“Hemos logrado un punto de inflexión en el nivel de crecimiento, en la tendencia de crecimiento del crimen, de los delitos dolosos”, enfatizó el funcionario federal.