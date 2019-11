Bolivia protesta ante México por declaraciones de Evo Morales

La Paz, Bolivia, Noviembre 22.- El gobierno provisional de Bolivia presentó una "protesta formal" ante México por las manifestaciones de Evo Morales que a juicio de La Paz "contravienen" su condición de asilado político, según informó la cancillería en un comunicado.



Bolivia le expresó además "su profunda molestia" por permitirle al expresidente efectuar declaraciones que evidencian su "actividad conspirativa" contra el gobierno que dirige la derechista Jeanine Áñez, anota la declaración.



El video difundido incluye una voz atribuida a Morales en la que según la Cancillería “muestra actividad conspirativa” contra el Ejecutivo provisional boliviano.



“Las manifestaciones y actos efectuados por el señor Evo Morales contravienen su condición de asilado político”, advierte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en un comunicado.



“Morales incita a la violencia desde México, lo que atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano”, critica la Cancillería.



Bolivia denuncia que México desconoce la Declaración sobre el Asilo Territorial de 14 de diciembre de 1967, que establece que los Estados que concedan asilo no deber permitir que los asilados “se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”



El Gobierno de Áñez expresó “su profunda molestia” al Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador por “la violación de los principios que rigen la institución de asilo político”, según la Cancillería.



Áñez presentará demanda en La Haya contra Evo Morales



El gobierno interino de Bolivia presentará la próxima semana ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una demanda contra el expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, en base un video en el que ordena “cercos” para dejar sin alimentos a ciudades del país.



“La próxima semana vamos a presentar una demanda internacional en La Haya. La presentaremos por crímenes de lesa humanidad (...), no puede ser posible que un expresidente que decía amar a su pueblo le haga eso a su gente”, informó el ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo.



Murillo aseguró que las acciones de Morales desde el asilo en México no pueden quedar en la impunidad y debe sentarse un precedente en el país y en el mundo.



El miércoles, el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, hizo público un video en el que se escucha a Morales incitar a la violencia y a intensificar los bloqueos en las ciudades para que no ingresen alimentos.



Murillo explicó que, en base a ese audio, el gobierno de Áñez también demandará a Morales ante la justicia boliviana por sedición, terrorismo y alzamiento armado porque el llamado del exmandatario a cercar las ciudades lo hizo desde su asilo y ya como exautoridad.



"Él ya no es presidente, su juzgamiento será por la vía legal, no tiene trato especial", dijo Murrillo, augurando "un duro golpe para Morales”.



En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Morales manifestó que estaba al tanto de que habían presentado una denuncia en su contra por al menos 10 delitos, sin embargo, dijo que por su condición de expresidente el único proceso que debería tener es un juicio de responsabilidades.





La diputada boliviana Norma Piérola denunció a principios de este año al exmandatario ante la CPI de presuntas desapariciones, muertes y sistemática violación de los derechos humanos en Bolivia desde que asumió la presidencia del país en 2006.



Morales también ya fue denunciado por los mismos cargos en 2007 ante la Corte Interamericana de Justicia, con sede en Costa Rica, aunque ese tribunal todavía no ha emitido ningún pronunciamiento.