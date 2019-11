Averígüelo Vargas

Reclama Astudillo un trato igualitario y justo para Guerrero. —Confirman que es de Arnulfo Cerón el cuerpo encontrado ayer. —Tampoco los 400 alcaldes del PAN reconocen a Rosario Piedra en la CNDH.

El estado de Guerrero no está considerado en ninguno de los proyectos importantes del gobierno federal de AMLO, por lo que el mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, reclamó que todas las entidades deben ser tratadas en una situación igualitaria y equitativa, porque realmente no puede condenarse a algunos estados a no recibir apoyos ni obras, porque eso los margina del progreso nacional.

Debe considerarse que ninguna de las entidades federativas puede ser excluida de los proyectos que buscan generar progreso, desarrollo y estimular o impulsar las actividades productivas, máxime si se trata de un estado que se encuentra en una etapa de menor progreso y con actividades económicas limitadas, como en el caso de Guerrero.

De la misma manera planteó en comentarios posteriores al desarrollo del desfile del 20 de noviembre, correspondiente al inicio de la Revolución Mexicana, que de la misma manera debe analizarse el caso de los más de dos mil municipios que hay en el país, porque todos tienen que ser considerados en los planes y programas de desarrollo que se plantean desde la Presidencia de la República, porque no puede haber actitudes discriminatorias contra algunos y de preferencia para otros.

Corresponde también al gobierno federal atender los problemas de inseguridad que plantea la delincuencia organizada, como ocurre actualmente en el municipio de Zirándaro de los Chávez, donde el alcalde denunció “los grandes desplazamientos, persecuciones y balaceras que es obligación de la Fiscalía investigar”.

Realmente el gobierno que encabeza AMLO es diferente a los anteriores, pero el problema es que esa diferencia radica en que hay una mala planeación de sus actividades y el desarrollo de las obras necesarias, porque se destinan demasiados recursos a obras que sólo habrán de beneficiar a algunas entidades o grupos sociales, mientras se margina a estados y municipios que requieren del apoyo anual de la Federación, de manera que no se deben escatimar ni anular beneficios sólo para desarrollar proyectos personales del mandatario federal enfocados a obtener beneficios y ventajas electorales.

Es peligroso e impropio hacer eso, sobre todo en estados como Guerrero, donde las necesidades son muy grandes y recortar beneficios y obras puede traducirse en malestar social que lleve a confrontaciones y exigencias que pueden llegar hasta la violencia.

CONFIRMAN QUE ES DE ARNULFO CERÓN EL CUERPO ENCONTRADO AYER. —El dirigente del Frente Popular de la Montaña, Arnulfo Cerón, fue localizado en una fosa clandestina, luego de que su desaparición fue denunciada desde el pasado 11 de octubre, ocurrido en Tlapa, principal municipio de esa región.

Realmente este hecho muestra el elevado nivel de peligro y violencia que se mantiene en el estado, no obstante los muchos esfuerzos que se han realizado para contenerlos, pero muestra, además, que se trata de acciones de persecución contra movimientos populares como el que encabezaba ese dirigente popular.

Eso obliga a que el estado y en especial la Fiscalía estatal, que encabeza Jorge Zuriel de los Santos, hagan el mayor esfuerzo posible para dar con los autores de esta desaparición y asesinato y aplicar los castigos más severos que la ley considere.

La propia Fiscalía informó anteriormente que ya hay varias personas detenidas como posibles autores materiales de la desaparición y posterior asesinato de Arnulfo Cerón, pero debe profundizar hasta llegar a los autores intelectuales de esa agresión, que segurtamente se encuentran entre los caciques o gente de poder que no quieren que las cosas cambien en esa castigada zona del estado, donde existe una mayor explotación y aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y hasta de las actividades ilegales, como el tráfico de drogas y la trata de personas.

Este es un delito que de ninguna manera debe quedar parcial o totalmente en la impunidad, porque sería alentar las acciones criminales contra los luchadores sociales que buscan la manera de librar a los habitantes de la Montaña de tantos abusos y excesos que se cometen en su contra.

TAMPOCO LOS 400 ALCALDES DEL PAN RECONOCEN A ROSARIO PIEDRA EN LA CNDH. —La malograda elección de la supuesta nueva presidenta de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH), es una más de las pifias en que ha incurrido este gobierno de Morena que pretende imponer su voluntad en todas partes, sin importarle pasar sobre la ley, la ética y las formas tradicionales que permiten darle credibilidad y respeto a las instituciones que se han creado a través del tiempo, como en este caso.

Una amplia manifestación de rechazo en contra de la señora Rosario Piedra Ibarra se ha dado en gran parte del país y en especial la ha encabezado el PAN, con algún apoyo del PRD y otros partidos menores, con la inexplicable ausencia del PRI.

Por el panismo se pronunciaron sus dirigentes y fueron secundados por sus gobernadores, quienes advirtieron que no aceptarán ninguna recomendación que esa señora emita en nombre de ese organismo, cuyo prestigio y credibilidad dañaron severamente con la farsa de los senadores de Morena para imponer a la recomendada de AMLO, el Peje.

Ahora, a ese rechazo se unieron los 400 alcaldes panistas que hay en el país, quienes rechazaron aceptar el nombramiento de la señora Piedra al frente de la CNDH, porque muestra que el gobierno federal de AMLO busca dañar o destruir las instituciones que representan un contrapeso al poder omnímodo del Ejecutivo federal.

Esa es la peor amenaza que pende en la actualidad sobre la democracia en México y la defensa de los derechos humanos de sus habitantes, al colocar a una presidenta “a modo”, que antes que defender a la ciudadanía se coloque como una entidad incondicional de un presidente con tendencias absolutistas.

