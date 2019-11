Averígüelo Vargas

Operativo de seguridad muy efectivo en el “puente”. —No es válido ni legal mandar al diablo a las instituciones: Monreal. —El Frente Auténtico del campo bloquea el Congreso para exigir mejor presupuesto.

Una alta ocupación hotelera se dio el pasado fin de semana largo en los tres destinos turísticos principales del estado, como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, integrantes del Triángulo del Sol, donde, además, los incidentes fueron menores, ya que casi no hay reporte de accidentes o ahogados en las playas, como suele ocurrir en estas fechas cuando la llegada masiva de visitantes complica las tareas de vigilancia y ayuda, que, sin embargo se hicieron de la mejor manera a través de las acciones coordinadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.

No se logró que la ocupación haya estado con lleno total, como ocurre en otras ocasiones, lo que se debe a que la economía en general de las familias mexicanas no está en su mejor momento ni existen las mejores condiciones para salir a pasear, porque la actividad de la delincuencia organizada es amplia en todas partes y eso necesariamente cohíbe la salida en busca de descanso y diversión, aunque no la cancela.

En Guerrero está visto que en lo que va del año las condiciones de seguridad son mejores y según las estadísticas se han reducido el número de ejecuciones que se producen entre los grupos delictivos, de manera que esa contabilidad decreciente en el estado ha permitido que Guerrero se aleje de los primeros lugares en la incidencia de muertes violentas.

Es obvio que la situación de inseguridad en el estado y en el país no se ha resuelto sino que está muy lejos de ocurrir, ya que a nivel nacional, en este primer año de gobierno de AMLO el número de homicidios dolosos ya supera los 30 mil, que es más que el doble de los que ocurrieron en el último año de EPN.

Lo peor de todo es que el presidente AMLO no parece captar la gravedad de esas cifras, porque insiste en que no habrá de seguir la “guerra” contra la delincuencia, sino que buscará bajarla a través de mejorar las condiciones de vida de los delincuentes, con la aplicación de programas sociales que no dejan resultados inmediatos, sino que requieren de años, y mientras, la matanza habrá de continuar.

Por eso, el presidente El Peje se ha dedicado a entregar dinero a mucha gente, desviando los recursos de los servicios públicos y de las inversiones productivas, porque supone que con unos pesos en la bolsa, los delincuentes se portarán bien y abandonarán sus actividades delictivas.

Además, la Mesa de Coordinación Estatal Para la Construcción de la Paz planteó la forma en que se desarrollarán los operativos de seguridad ahora que AMLO estará el fin de semana en Tlapa y Chilapa, lo que supone y exige un despliegue muy amplio de elementos de seguridad, para garantizar la seguridad del jefe de Ejecutivo federal, mientras se encuentre en Guerrero.

NO ES VÁLIDO NI LEGAL MANDAR AL DIABLO A LAS INSTITUCIONES: MONREAL. —Los gobernadores panistas acordaron que no recibirá y menos cumplirán las recomendaciones que expida la nueva presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, porque no la reconocen como una legitima representante de ese organismo, ya que su designación estuvo manchada por las acciones fraudulentas del senador Ricardo Monreal, dirigente de Morena en la cámara alta.

Para presionar a los mandatarios panistas, el senador zacatecano Monreal les advirtió que “mandar al diablo a las instituciones no es una decisión correcta”.

Al escuchar este llamado de Monreal, no sabe uno si ese legislador tiene mala memoria o es crítico de su propio jefe político, el Peje López Obrador, porque una de las imágenes que más se difundieron e impactaron en el ambiente político fue cuando AMLO vociferaba, con el gesto descompuesto, en la Plaza de la Constitución, su expresión: ¡Al diablo las instituciones!

Tal vez piensa el buen senador Monreal que esa es una expresión válida cuando la usa su jefe, pero no cuando la aplican los gobernadores panistas, que con apago a la legalidad de las instituciones, rechazan la farsa y la penosa jornada en la que los senadores morenacos impusieron a la señora Piedra en esa institución, la CNDH, que tanto costó acreditarla y mantenerla en buenas condiciones, desde que Jorge Carpizo Macgregor la encabezó allá por los primeros años de la década de los ’90 del siglo pasado.

Lo que puede hacer Monreal es registrar como expresión y acción registrada y exclusiva del Peje la posibilidad de Mandar al diablo a las instituciones.

Es muy clara la conclusión panista de las marrullerías del zacatecano: “Violaron la Constitución y destruyeron a la CNDH”.

EL FRENTE AUTÉNTICO DEL CAMPO BLOQUEA EL CONGRESO PARA EXIGIR MEJOR PRESUPUESTO. —Contingentes importantes de campesinos del país mantienen bloqueadas las instalaciones de la cámara de diputados del Congreso de la Unión, para exigir que se modifique el absurdo y erróneo Presupuesto de Egresos de la Federación, porque castiga al campo severamente, ya que el dinero se quiere dirigir a la compra de votos adelantados por parte de AMLO, para asegurar su mayoría en ese Congreso, en el 2021, porque sabe que de otra manera sus absurdas propuestas no van a progresar.

La propuesta presupuestal del Peje se equivoca severamente al castigar a los campesinos a los que condena a la improductividad, a la falta de apoyos a sus actividades que les permiten mantenerse, porque olvida que los campesinos son un sector muy combativo, que no están dispuestos a permitir que se les impongan condiciones destructivas en sus actividades y se les condene a la pobreza y la improductividad, porque mucho de eso ya lo han padecido y no están dispuestos a permitir que nuevamente se les utilice como víctimas de la incapacidad de los gobernantes.

