Ariana Grande revela que tiene graves problemas de salud

Ciudad de México, Noviembre 19.- La cantante Ariana Grande confirmó que no se encuentra bien de salud y así lo ha hecho saber a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. En el mensaje asegura que en los últimos meses no está en las mejores condiciones y que debido a ello podría tener que cancelar algunos de sus conciertos.

La estrella de 26 años, que actualmente se presenta en diferentes partes del mundo con su Sweetener World Tour, compartió varias publicaciones en sus historias de Instagram en las que informó a sus fanáticos que se ha sentido enferma y con mucho dolor.

"Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo ", escribió en un largo mensaje. "Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo. Estoy viendo a mi médico y tratando de mejorar para la presentación de mañana", escribió la cantante.

Además de la carta la joven de 26 años también compartió una serie de videos dando todo tipo de explicaciones. Entre otras, que iba a ir al médico para tratar de saber qué es lo que le sucede.

"Hola a todos, tengo una actualización de salud rápida, acabo de terminar mi programa en Charlottesville y he estado enferma desde el último concierto en Londres", comenzó. "He estado tosiendo y tuve esto como una loca infección de seno que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar realmente y esta noche, durante el show de esta noche, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas realmente dolían y estoy tratando de averiguar qué está pasando".

La intérprete de 7 rings dijo que visitará a un médico para tratar de aprender más sobre su condición actual.

"Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé qué está pasando con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionada y asustada por qué no puedo mejorar porque han pasado más de tres semanas en este momento ", agregó Grande.

La intérprete de Thank you, next recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño a partir de ese momento, algo que la artista agradeció inmensamente en sus mensajes. Ariana ha prometido seguir poniendo al día a sus seguidores sobre su estado y los planes para sus próximas actuaciones.

Mientras tanto, oficialmente anunció que debido a sus graves problemas respiratorios no podrá realizar el concierto de esta noche en Lexington, Kentucky que hasta el momento es el único concierto cancelado.