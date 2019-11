Crisis en la CNDH

Recientemente fue elegida como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por los próximos 4 años la luchadora social Rosario Piedra Ibarra. Su designación estuvo manchada por un proceso caótico en el Senado de la República y por su cercanía con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Y a pesar de las voces a favor de la nueva Presidenta de la Comisión Nacional por su innegable trayectoria como activista social por más de 40 años y su participación en la organización de familiares desaparecidos y perseguidos políticos desde 1977; existen serios cuestionamientos que no podemos obviar.

En principio habría que recordar que este Organismo Constitucional fue creado formalmente en 1992 bajo la premisa fundamental de que sus resoluciones serían de carácter no jurisdiccional. Es decir, como un organismo “sin dientes”. Es por ello que desde entonces la Comisión emite Recomendaciones No Vinculantes a las autoridades que han transgredido los derechos humanos.

Las instancias recomendadas podían o no aceptar estas recomendaciones. Al saber esto podría venir a nuestra mente la pregunta ¿qué impedía entonces que las autoridades no se pasarán por el arco del triunfo las sugerencias de la Comisión? Ah, pues históricamente han sido dos los factores que han hecho de la Comisión un organismo con un peso importante.

La primera es la legitimidad en la designación de sus titulares y la trayectoria de éstos. Sus anteriores presidentes han gozado de una alta reputación y no se les ha identificado directamente con el Presidente en turno. Por ejemplo, su primer presidente, Jorge Carpizo, fue Secretario de Gobernación, Procurador General de la República y Rector de la UNAM en diferentes sexenios. ¿Quién se atrevería a decirle que no a una recomendación de un reconocido jurista como Carpizo?

Otro factor que ha hecho de la Comisión un organismo de peso es que, en caso de que una autoridad decidiera no aceptar una recomendación puede ser llamada ante el Congreso de la Unión a explicar las razones y argumentos del porqué no acataría las recomendaciones. ¿Podría su nueva presidenta “amenazar” a las autoridades que no acepten las recomendaciones con llamarlas a comparecer ante el Congreso cuando ella misma no tiene la legitimidad ante éste?

Son estas las razones que ponen en jaque la autonomía e independencia de un organismo tan importante que ha demostrado históricamente que ha podido ser un fuerte crítico del gobierno en turno. Recordemos las resoluciones en contra de SEDENA o la Marina en los tiempos de Felipe Calderón.

¿Estará su nueva presidenta a la altura de los fuertes retos en la materia de seguridad que tiene el país? ¿Podrá lidiar con la falta de legitimidad con la que llegó a este cargo?. Al tiempo.