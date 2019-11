Marvel Studios anuncia nuevas películas para el 2022 y 2023

Ciudad de México, Noviembre 17.- Marvel Studios ha anunciado las fechas de estreno para cuatro de sus nuevas películas, que verán la luz en 2022 y 2023. El estudio no ha revelado el título de ninguno de los filmes, pero es de esperar que entre ellos se encuentren la nueva versión de Blade, las terceras partes de Guardianes de la Galaxia y Ant-Man o la secuela de Capitana Marvel.

La Casa de las Ideas ya había anunciado tres estrenos en 2022, reservando para sus nuevas películas, todas sin título, el 18 de febrero, el 6 de mayo y el 29 de julio, pero ahora también ha anunciado que el 7 de octubre de ese año, donde estaba previsto un estreno Disney, será para otro lanzamiento de sus superhéroes.

Una nueva fecha que se suma a otras cuatro anunciadas para 2023: el 17 de febrero, el 5 de mayo, el 28 de julio y el 3 de noviembre. Así, tanto en 2022 como en 2023 Marvel Studios estrenará en cines cuatro títulos.

Además del estreno previsto de sus series de televisión como 'Falcon and Winter Soldier' (otoño de 2020), 'Loki' (primavera de 2021), 'Hawkeye' (otoño de 2021), 'WandaVisión' (primavera de 2021), 'Miss Marvel', 'She-Hulk', 'Moon Knight' o la serie de animación 'What if... ?' (verano de 2021), que verán todas luz en Disney+, la Fase 4 de Marvel en los cines arrancará el 1 de mayo de 2020 con 'Black Widow', la película protagonizada por Scarlett Johansson.

El 30 de octubre de 2020 llegará ‘The Eternals’, el filme de "mayor riesgo" para el estudio que contará con rostros tan conocidos como Angelina Jolie, Salma Hayek o Kit Harington.

El 12 de febrero de 2021 será el turno para 'Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos' y el 30 de abril Benedict Cumberbacht regresará con 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', la secuela que estará directamente relacionada con 'WandavVision', la serie de Bruja Escarlata que llegará el 7 de mayo de 2021.

En julio de ese mismo año será el turno de Tom Holland en la tercera película de Spider-Man en solitario. Natalie Portman regresará al UCM en 'Thor: Love and Thunder' que tiene previsto su estreno el 29 de octubre de 2021, mientras que ya en 2022, el 6 de mayo, llegará la secuela de 'Black Panther'.