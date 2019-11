Punto de vista…

* La lucha sindical

La peor lucha es la que no se hace: Karl marx.

La lucha sindical que ha emprendido el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) por lograr que las instituciones del Gobierno del Estado, el Poder Judicial, el Congreso local, los Ayuntamientos y los organismos descentralizados, paguen una deuda de 800 millones de pesos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), sólo refleja que ninguna sola de las conquistas de los trabajadores han sido producto de la actitud benefactora de las instituciones.

El secretario general del SUSPEG, David Martínez Mastache, ha sido insistente que la “banca rota” del ISSSPEG se debe a la falta de pago de cuotas que las instituciones para la cual trabajan miles de trabajadores del estado, no han sido cubiertas, afectando severamente a las prestaciones sociales, en especial a los jubilados y pensionados.

La estructura sindical ha venido presionando el pago de dichas cuotas, porque cada año, más y más trabajadores se están jubilando y pensionando, y eso ha generado que pongan en evidencia que Acapulco y Chilpancingo son los deudores principales, el primero con una deuda de 600 millones y el segundo con 50 millones de pesos. El mayor quebranto financiero radica por la falta de pago de las instituciones.

Hasta ahora, las movilizaciones hechas por el SUSPEG han dejado de manifiesto que sus agremiados no están solos, que su líder David Martínez Mastache está dando la cara, no sólo por abanderar el movimiento, sino por la búsqueda de los acuerdos que ha empezado a suscribir con algunos municipios con quienes también tienen deudas con el ISSSPEG, todo con el ánimo de no dejar sin la prestación social a sus agremiados.

De entrada, los que están en el movimiento saben que ninguna conquista laboral será producto de la actitud benefactora de las instituciones, sino de las acciones y movimientos. El jueves, en la capital del estado, mostraron su fuerza y seguramente, estarán haciendo presiones para lograr sus objetivos, porque de no ser así, muchos, en espacial los jubilados y pensionados no tendrán en su totalidad los beneficios que por derecho les corresponden

Lo que si queda claro, es que el SUSPEG mostró su fuerza y su lucha, y ahora las instituciones les corresponde atender o no las demandas. Si hubiera una respuesta a lo que reclaman, los meses de noviembre y diciembre serán de logro sindical, si no es así, buscarán encausar su lucha sindical. En fin es un simple punto de vista.