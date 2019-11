Garantizada la seguridad de los igualtecos y visitantes: Alcalde

Iguala, Gro., Noviembre 12.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, pidió a la ciudadanía no alarmarse por los últimos hechos de violencia, pues la seguridad está garantizada, al tiempo que criticó a aquellas personas que a través de las redes sociales crean psicosis de esta situación.

Entrevistado después de inaugurar la segunda edición del Festival de Artesanías “Manos Mágicas”, Jaimes Herrera criticó el uso de las redes sociales para generar psicosis entre la población, “hay gente que le encanta que estemos con incertidumbre, en crisis, en miedo”, aunque reconoció que sí hay un riesgo, pero que mucha de la información que se difunde es falsa.

Dijo que como alcalde tiene que realizar acciones que demuestren que las cosas están bien y también decirle a la población que tengan confianza, “por eso estamos haciendo una serie de eventos, incluso con un costo para nosotros, buscando la convivencia familiar, que la gente salga y vea algo diferente”.

Además eso genera que vengan visitantes de otras ciudades que dejan una derrama económica y eso es lo que se valora al tomar la decisión de realizar ciertos eventos, “yo no quisiera que la gente se fuera a encerrar a sus casas y cada quien prenda una veladora y todos nos pongamos a llorar pensando que Iguala es una catástrofe”.

Insistió en que Iguala está estigmatizada y se le critica de más, pues en otros lugares pasan cosas más delicadas y no se magnifican tanto esas situaciones, “estamos viviendo momentos de mucha incredulidad, de mucha incertidumbre”, subrayó.

El primer edil indicó que el primer punto para que las cosas mejoren, “es el amor en nuestras familias, que cuidemos a nuestros hijos, eso es en lo que tenemos que trabajar, solamente así vamos a poner orden a este problema de violencia”.

Sin embargo, advirtió que resolver este problema va a tardar, que tampoco se puede ser ingenuo para decir que las cosas van a cambiar rápido, “las cosas van a cambiar el día que todos los mexicanos queramos que cambien, que cada uno de nosotros aporte para esta ciudad lo que debe de aportar y esa aportación tiene que venir desde nuestro núcleo familiar, ahí es donde está el secreto de enfrentar este tipo de problemática”, aseguró.

El alcalde Antonio Jaimes afirmó que al inicio de su administración se tenían una o dos muertes violentas cada día o cada tercer día, era una situación muy frecuente, “pero hemos ido dando confianza, hemos ido mejorando las cosas y llegamos a tener un solo deceso en 30 o 40 días, desgraciadamente hace de hace quince días para acá, las cosas se complicaron y en las reuniones de la Mesa para la construcción de la Paz me dicen que se debe a un acomodo de las células criminales”.

Señaló que él como autoridad municipal sólo tiene a la Policía Preventiva que se encarga, como su nombre lo dice, de acciones encaminadas a la prevención del delito, pero no está en su copetencia enfrentar los delitos federales, “aquí en Iguala tenemos la presencia de cuatro corporaciones de seguridad que son las Fuerzas Federales, Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional, que son las que se encargan de esta problemática, sin que yo me desentienda del problema, estamos atentos y en coordinación para ir resolviendo esta situación”.

Jaimes Herrera agregó que aquí en la ciudad no ha pasado nada y que espera que así sigan las cosas, que desde su llegada a la presidencia municipal no ha habido ninguna persona asesinada en el centro de la ciudad, sino que se han registrado en las colonias y que además estos hechos violentos son dirigidos a personas que se dedican a este tipo de actividad, por lo que la sociedad no debe que tener miedo.

Señaló que “vamos a seguir en ese ánimo para que las cosas sigan estando bien”, sin embargo, también soltó “señores soy un humano, tengo hijos, tengo familia y de que hay riesgo, hay riesgo y ese riesgo está en todas partes del país”.

El munícipe llamó a la población a que visiten el centro de la ciudad con su familia, que se diviertan y convivan con sus hijos, que los quieran y “demostremos que a través del amor, vamos a poder ir superando toda esta problemática”.

Refirió que este fin de semana se presentó “El Jolgorio” en Iguala, contando con una excelente participación ciudadana, “queremos promover eventos culturales todo el año, que propicien la convivencia familiar y que ayuden a cimentar y fortalecer el tejido social, a través de estos espectáculos de esparcimiento y diversión, además de promover el talento igualteco y guerrerense”.

También en días recientes se llevó a cabo la Feria de Servicios dentro del Programa “Guerrero Empodera” y el taller de “Sensibilización por una vida libre de violencia, derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y prevención en el embarazo de adolescentes”. “Celebro la realización de estos programas que son importantes y benéficos para el estado y el municipio, porque se tienen objetivos concretos para la protección de la mujer, erradicar la violencia, sobretodo en contra de niños y niñas, la cual debemos evitar para que en este sentido, tengamos la oportunidad de tener un mejor estado y municipio”.

Finalmente, Antonio Jaimes pidió a la población denunciar cualquier irregularidad o hecho delictivo al número de emergencia 911, para que las corporaciones encargadas de la seguridad puedan auxiliarlos con oportunidad en caso de requerirlo.