El desarrollo social en Guerrero

El secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Mario Moreno Arcos, asistió a la primera Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que encabezó la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González. Acompañado por los secretarios de todos los gobiernos estatales, se analizaron dentro del respeto al federalismo, los problemas de cada entidad así como la coordinación, colaboración y concertación de estrategias y programas de desarrollo social para cada estado.

Durante su participación, el titular de Guerrero, Moreno Arcos, puso énfasis en la necesidad de mantener y apoyar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que en Guerrero ha logrado importantes resultados en materia de desarrollo social.

Moreno Arcos no llegó a ocupar dicho cargo como un novato en la materia. Antes de tomar posesión, viajó a Nueva York para participar dentro de la ONU, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. El tema versó sobre ciudades y comunidades sustentables y resilientes. Mario Moreno obtuvo grandes experiencias, que ha sabido aplicar ahora en Guerrero.

El funcionario se siente orgulloso de trabajar al lado de un gran gestor y promotor del desarrollo social como el gobernador Héctor Astudillo Flores. En estos cuatro años de gobierno, se han repartido 25 mil estufas ecológicas beneficiando a 101 mil personas, con un monto de 77 millones de pesos. Estos aparatos consumen menos leña y evitan enfermedades respiratorias a las familias campesinas.

En el marco del programa “Un Cuarto Extra”, el gobierno del Estado ha construido 22 mil cuartos dormitorios para beneficiar a 114 mil 175 personas de todos los municipios. Con estos cuartos se disminuye la violencia de género y mejora la calidad de vida de las niñas y adolescentes.

Mediante el programa “Guerrero se ilumina”, se han distribuido mil 12 sistemas de paneles solares en 31 municipios de 6 regiones, beneficiando a casi 300 mil personas que habitan en comunidades lejanas y de gran marginación, que no contaban con el servicio de luz eléctrica.

El contador Mario Moreno considera que ha sido un reto ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Social pero con el apoyo del Gobernador, Guerrero hoy está mejor, “Seguiremos adelante, vamos con todo por nuestra gente, por nuestro Estado de Guerrero”, concluyó el funcionario.

SUSPEG; ELECCIÓN PACÍFICA.

Con el objeto de evitar que surgieran acciones de violencia o inconformidad, que pudieran poner en riesgo la elección del nuevo Secretario General de la Sección XIX, del SUSPEG en Acapulco, el Secretario General de este sindicato, David Martínez Mastache asistió para atestiguar y dar fe de este importante proceso laboral.

Aunque la elección se realizó en un día intenso y con un proceso muy reñido, se eligió al nuevo Secretario General, ganando el candidato de la Planilla Rojinegra, Mario Alonso Quevedo, quien se impuso con 625 votos, por 567 de José Cruz, quien encabezó la planilla Verde-Blanco.

Cuando el testigo de honor, Martínez Mastache, dio a conocer el resultado del proceso, José Cruz Sánchez se mostró congruente, aceptando el resultado inapelable. Recalcó que no será un obstáculo para Mario Alonso, pero estará pendiente de que el nuevo líder cumpla con sus compromisos de campaña.

El dirigente estatal Martínez Mastache, felicitó a todos los trabajadores y participantes de la elección, porque hicieron un evento con mucha transparencia y ganó la democracia. Convocó a todos para olvidar los colores y que se mantenga la unidad para que esta sección, que aglutina a trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, se pueda fortalecer.

OPORTUNA ACLARATORIA.

Con el objeto de responder ante diversos señalamientos difamatorios en su contra, la Presidenta Municipal de Eduardo Neri, Natividad López González y el Ex alcalde Pablo Higuera Fuentes, ofrecieron una conferencia de prensa en Chilpancingo, para desmentir a quienes los acusan de pertenecer a uno de los grupos delincuenciales que asolan a Zumpango de Neri.

Se manifestaron dispuestos que los investiguen, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado, ya que no mantienen relación alguna con ningún grupo delincuencial. “venimos a dar la cara porque no tenemos nada que esconder; queremos ser los primeros a quienes investiguen sobre nuestro actuar. El único delito que podemos haber cometido, es trabajar por el bien de la gente”, señaló el ex alcalde, Higuera Fuentes. Punto.

