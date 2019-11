Palabrerío

LOS POBRES. ¿A quién le interesan realmente los pobres? Yo he observado que los pobres no les interesan a los que tienen el poder político, ni a los que tienen el poder religioso, mucho menos a los que tienen el poder económico, tampoco a los notables de los medios de información ni a los que tienen una carrera universitaria, no hay verdadero interés por ellos en las estrellas del deporte o de los demás espectáculos, en el magisterio hay indiferencia hacia ellos, y hasta en las almas bondadosas de la clase media hay poco interés por sacar a los pobres de su pobreza, que es abrumadora porque son pobres en todo, no solamente en la cuestión económica.

Los pobres sólo interesan en la medida que puedan ser utilizados para algo que beneficie a quienes los manipulan, inclusive cuando la ayuda que se les brinda tiene el sello de caritativa, quienes los atienden en esta modalidad lo hacen para ser bien vistos por la sociedad, o para sentirse bien con ellos mismos y limpiar un poco su alma pecadora, o simplemente para sentir que se es una persona buena a pesar de todo lo negativo que sea el individuo, ninguna manifestación de esta naturaleza ha sacado a nadie de la pobreza, solamente reciben atención de manera mínima y efímera, pero sus padecimientos crónicos ahí seguirán por los siglos de los siglos, porque la pobreza significa carencia de lo necesario para vivir, y los pobres han carecido y siguen careciendo de lo indispensable para vivir una vida y no tener simplemente una existencia miserable.

La pobreza comienza a joder al ser humano desde que está en el vientre materno, porque las madres pobres están pésimamente alimentadas, y por lo consiguiente la criatura que se está gestando en ese vientre tendrá un desarrollo deficiente, y al nacer, si es que la madre puede amamantarlo, la leche será de muy baja calidad alimenticia.

Ya en la escuela, los niños pobres van cuando pueden, no asisten porque sus padres no tienen dinero para el transporte y llevarlos, o para comprarles el material que les solicitan, o no tienen zapatos, o ese día no tuvieron ni para comer, lo que provoca que esos niños vayan perdiendo el interés por el estudio por la falta de regularidad en su asistencia escolar, y finalmente abandonen la escuela. ¿Los niños y los jóvenes pobres no estudian por flojos? Si observáramos su desarrollo desde que nacen responderíamos que no, la mala alimentación desde la lactancia, provoca que su desarrollo intelectual sea limitado, peor aún si hubo alcoholismo o drogadicción por parte de uno o ambos padres durante su gestación, la consecuencia será bajos resultados o reprobatorios en cuanto al aprovechamiento escolar. Los niños de familias pobres son marginados por un sistema educativo conocido como darwinismo pedagógico, es decir, que sólo los de mejor capacidad intelectual y recursos materiales lograrán terminar con éxito los diferentes niveles educativos. Hay pobres que terminan su educación primaria e ingresan a la secundaria, pero en este nivel es donde la inmensa mayoría abandona sus estudios, por falta de dinero porque en este nivel se gasta más en material educativo, por baja capacidad intelectual producto de su deficiente alimentación o de su pobre herencia cultural familiar, por falta de interés porque sólo piensan en sacudirse un poco sus carencias materiales, o lo peor: el alcoholismo o la drogadicción, porque es común que a esa edad se ingrese al mundo de las adicciones.

Es cómodo echarle la culpa a los padres de los pobres si estos no llevan la tarea o van mal en la escuela, porque se ignora que al pobre, de verdad pobre, sólo le preocupa si va a tener para comprar comida el día de hoy, no tienen la posibilidad de tener un proyecto de vida, no piensan en el futuro de sus hijos, no piensan ni siquiera en el día siguiente, sólo le preocupa si va a poder comer su familia un día a la vez.

