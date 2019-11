'Una bestia en mi jardín' busca que los niños entiendan la migración

Ciudad de México, Noviembre 12.- El tren de carga conocido como La Bestia, que transporta a cientos de personas en busca de llegar a Estados Unidos, se toma de pretexto en la obra Una bestia en mi jardín, para abundar en el problema de la migración desde la perspectiva de un niño.

Además, a través de la historia escrita y dirigida por Valentina Sierra, se reconoce el trabajo de Las Patronas, mujeres de Veracruz que alimentan de manera voluntaria a los migrantes que pasan por su localidad.

"Las Patronas ya cumplieron 20 años de realizar esta labor y eso nos habla de la crisis que se vive a través de La Bestia. En la Compañía Puño de Tierra tenemos la inquietud de hablar del tema y de los niños porque creemos que se necesita empatía para entender esta problemática", explicó Valentina Sierra.

"La empatía nace en la infancia porque después es difícil que a alguien como Donald Trump (presidente de Estados Unidos), le enseñes por qué uno debe ponerse en el lugar del otro. Es en los primeros años cuando uno entiende que el otro existe y que tú no estás antes que los otros", apuntó.

Con música en vivo, títeres, actos circenses y canciones, Una bestia en mi jardín narra el caso de Damián, un niño que habita en un refugio para migrantes junto con su madre, quien a diario cocina para regalar comida a los refugiados.

"Quisimos dirigir la obra desde el punto de vista de uno de los hijos de Las Patronas, pues ellas nos parecen el lugar más luminoso que tiene este fenómeno", indicó la también dramaturga, quien para escribir el texto estudió varios documentales al respecto, consultó libros e investigaciones de la UNAM.

"Tuvimos que encontrar las figuras poéticas posibles para traducir este lenguaje tan duro y tan fuerte, a uno infantil. A los niños les dejamos la decisión de entender qué tan profundo es lo que ocurre en el trayecto de los migrantes", subrayó.

El personaje principal, dijo, es un niño que tiene la intención de ayudar, que de todo lo que escucha quiere saber más y cada respuesta que le llega se convierte en cinco preguntas nuevas. La trama se refiere a personas que conoces, que se van, que jamás los volverás a ver y que los extrañas.

"Habla de solidaridad y empatía, de aquello que los migrantes van perdiendo durante el camino, de cuántos llegan y cuántos no, pues es sabido que por cada 10 que salen de su casa sólo uno llega a su destino", explicó.

Valentina Sierra puntualizó que el uso de títeres se debe a la búsqueda de una mejor comprensión de la historia por parte de los niños.

"El titiritero está jugando a ser niño y así no estamos engañando a los infantes. Es un actor que simplemente está jugando a ser niño otra vez, por eso está vestido igual que el títere, pues al final es él".

La escritora consideró que el tema de la migración se debe explicar a detalle a los pequeños, simplemente porque arriba de La Bestia viajan muchos de ellos, van solos y tampoco llegan a su destino.

"No es algo que se deba ocultar, y de ahí viene el título de la obra, de que hay una bestia pasando por mi jardín y estamos tratando de no verla, no la tomamos en cuenta en los medios de comunicación", expuso.

"Tampoco volteamos a ver cuándo un migrante se acerca a pedirnos ayuda y le damos la espalda o le decimos que no tenemos cómo ayudarlo. No es algo que se deba ocultar a los niños".

En su tercera temporada, Una bestia en mi jardín se presenta en el Teatro "Isabela Corona" los días sábado y domingo. Este 10 de noviembre, Sofía Álvarez y Mario Iván Martínez develaron la placa alusiva a 100 representaciones.

Valentina Sierra adelantó que se tiene como objetivo realizar una gira de funciones por aquellas regiones y pueblos que pisa La Bestia. "Ya estuvimos en Costa Rica y Colombia y la gente no daba crédito que hubiera un tren de carga que llevara migrantes", concluyó.

Fernando Bonilla, Francia Castañeda, Malcolm Méndez, Yurief Nieves, Bruno Salvador Jiménez y Nohemí Espinosa conforman el elenco de Una bestia en mi jardín. La temporada concluirá el 15 de diciembre.