Almodóvar y Polanski encabezan los Premios de Cine Europeo

Ciudad de México, Noviembre 12.- Los cineastas Pedro Almodóvar, Roman Polanski y Marco Bellocchio encabezan las nominaciones de los Premios de Cine Europeo, con cuatro menciones cada uno.

En el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla, se anunció que el filme Dolor y gloria, de Almodóvar, compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Antonio Banderas, es candidato a Mejor Actor europeo del año.

Roman Polanski, con su filme El oficial y el espía, y Marco Bellochio, por su cinta El traidor, empatan en nominaciones con el español Pedro Almodóvar, con cuatro.

A su vez, el director Ladj Ly, (Los miserables) y Yorgos Lanthimos (La favorita), junto a Celine Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) están nominadas en tres categorías.

Los premios, que este año se entregarán el 7 de diciembre en Berlín, nominaron a Mejor Película a El oficial y el espía (Roman Polanski); Los miserables, (Ladj Ly); Dolor y gloria, (Pedro Almodóvar); System Crasher, (Nora Fingscheidt); La favorita (Yorgos Lanthimos) y El traidor (Marco Bellocchio).

En la categoría de Mejor Actriz, compiten Noemie Merlant y Adele Haenel (Retrato de una mujer en llamas), Olivia Colman (La favorita); Trine Dyrholm (Queen of Hearts); Viktoria Miroshnichenko (Beanpole) y Helena Zengel (System Crasher).

Mientras que, en Mejor Actor, se encuentran nominados además de Banderas, Jean Dujardin (El oficial y el espía); Pierfrancesco Favino (El traidor), Alexander Scheer (Gundermann), Ingvar E. Sigurðsson (A White, White Day) y Levan Gelbakhiani (And Then We Danced).