El 24 de noviembre, Morena eligirá dirigencia provisional

Cd. de México, Noviembre 11.- El Consejo Nacional de Morena avaló este domingo una convocatoria al Congreso Nacional Extraordinario para el 24 de noviembre, con el objetivo de nombrar una dirigencia provisional que encabece al partido durante el proceso interno del partido, en busca de que en 90 días sea nombrado el nuevo presidente o presidenta del partido.

La convocatoria fue avalada luego de que por la mañana, la Secretaria General en funciones de presidenta Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), acordó también una convocatoria al Congreso Nacional pero para el 17 de noviembre, y aseguró que su gestión al frente del partido se extendería indefinidamente.

En cambio, el documento acordado por el Consejo Nacional que encabeza Bertha Luján, establecería que el 24 de noviembre concluye todas sus funciones los actuales órganos del partido.

Aunque dejó abierta la posibilidad de que el Congreso Nacional, al definir a la dirigencia provisional, avale que los actuales dirigentes se mantengan en su cargo, Luján sostuvo que ella no buscará ser la dirigente interina y señaló que sería deseable que tampoco la actual dirigencia presidida por Polevnsky se mantenga en su puesto durante este periodo de 90 días.

Tanto Luján como Polevnsky, buscan participar en el proceso interno para convertirse en la presidenta del CEN por tres años.

Al concluir la reunión del Consejo Nacional, Luján aseguró que la convocatoria anunciada por Yeidckol Polevnsky no sería válida por haberse definido sin el quórum suficiente en el CEN, pero dejó abierta la posibilidad de que se reúna con Polevnsky esta semana para llegar a un acuerdo y analizar la posibilidad de lanzar una sola convocatoria.

“No sé qué esté convocando el Comité Nacional (CEN), la información que yo tengo es que el Comité Nacional no se reunió ayer porque no tuvo quórum, nosotros lo que podemos decir es que este Consejo tuvo quórum y tiene la facultad de convocar al Congreso Extraordinario”, indicó.

Por separado, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Héctor Díaz-Polanco, agregó que “es una cuestión de legalidad, no se trata de una cuestión política. El que tenga la legalidad convocará al Consejo Nacional… no me parece ni mal ni bien (que el Tribunal defina), es la ley”.

Díaz-Polanco aseguró que “sobran” perfiles para encabezar a Morena en este periodo interino, pero evitó pronunciarse sobre alguien en específico.