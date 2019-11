Dulce María se casa con Francisco Álvarez

Ciudad de México, Noviembre 11.- Luego de un noviazgo de casi tres años, la historia de amor de Dulce María y Francisco Álvarez vivió un nuevo capítulo este fin de semana luego de que la pareja llegara al altar. Sin embargo, a pocas horas de la boda las primeras fotografías de los recién casados salieron a la luz en las redes sociales.

En la cuenta de Instagram del programa de televisión Despierta América se publicó la primera imagen del enlace, en donde se vio a los novios sonrientes y tomados de la mano. Por ahora no hay más detalles, pues en sus respectivas cuentas de Instagram los esposos no han compartido fotografías con su seguidores o algún mensaje relacionado a la celebración.

El programa de espectáculos Suelta la Sopa también dio a conocer una imagen de la boda, en la que Dulce María y Francisco aparecen besándose frente a sus invitados. Además, compartió en Twitter un video del momento en que la cantante y el cineasta realizaban su primer baile como esposos.

Aunque no hay tantos detalles aún de la boda, lo que sí se sabía es que hace un par de meses Dulce María enfrentó algunos problemas en la organización del enlace, pues en agosto dio a conocer que había sido víctima de un fraude y en ese momento no tenía ni fecha ni lugar para la celebración.

“Teníamos un lugar, nos dijeron que teníamos que dar el cien por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Se quedaron con nuestro dinero, resulta que se les pasó decirnos el pequeño detalle de que no tenían lugar consagrado para casarnos”, comentó la cantante en una entrevista para el programa La Saga.

A través de su cuenta de Twitter, la también actriz publicó un comunicado y algunas capturas de pantalla para respaldar su versión. Explicó que en junio se solicitó un documento de consagración y un permiso para poder realizar una boda católica, pero como tardaron mucho en obtenerlos decidieron cancelar.

Finalmente, después de las dificultades, Dulce María logró celebrar su enlace con Paco Álvarez, con quien comenzó a salir a finales de 2016, pero fue hasta inicios de 2017 que ambos hicieron oficial su relación.

Durante estos años no han faltado las expresiones de amor entre ambos a través de redes sociales. Como ejemplo está el mensaje que Dulce María escribió a Álvarez con motivo de su cumpleaños, el pasado mayo.

“Un día como hoy nació el hombre que cambiaría mi vida, gracias por llenar mi vida de luz, alegría, amor, aprendizaje y experiencias inolvidables. Gracias por hacerme reír, por tu entrega, paciencia, por tu creatividad y tus ganas de vivir y por todo el esfuerzo que haces todos los días por dar lo mejor de ti a los que amas, por tu capacidad de materializar tus ideas, por tu fortaleza y tu sensibilidad y por tantas risas. Celebro tu vida y agradezco a Dios que existas y que nos hayamos encontrado, recorrer el camino de tu mano hace que todo tenga sentido. En los tramos más luminosos y en los más oscuros nunca nos soltamos de la mano y yo soñaba con que existiera un amor así , que no renuncia. Te amo! Feliz cumpleaños amor de mi vida”.

En enero de este año se supo que la pareja estaba comprometida y hace unos días la propia Dulce María confirmó que sus ex compañeros de RBD no asistirían al enlace por tener una agenda de trabajo llena.

De Poncho Herrera, su exnovio, ya había dicho hace meses que no lo invitaría al enlace: “Me preguntaron, ‘¿oye, vas a invitar a RBD a tu boda?' y yo así ‘pues sí, claro, pero no sé si a mis exnovios, no los quiero invitar’. Pero a ver, yo a Poncho lo quiero muchísimo y te digo que al final terminamos siendo amigos y sabes que es un tipazo y mi novio Paco y yo fuimos a su obra y todo, pero, ¿estás de acuerdo que no vas a invitar a tus exnovios a tu boda o sí?”, explicó a los medios.