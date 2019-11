Renuncia Evo Morales a la presidencia de Bolivia

La Paz, Bolivia, Noviembre 11.- Evo Morales renunció este domingo a la presidencia del país andino al igual que el vicepresidente Álvaro García Linera, tras casi tres semanas de inestabilidad postelectoral que cerraron con una auditoría de la OEA, que dictaminó la existencia de irregularidades y recomendó un nuevo proceso.

En un mensaje poco antes antes de las 17:00 horas, Morales anunció que había enviado su dimisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento), no sin antes denunciar la actuación desestabilizadora de la oposición.

Acusó "a los grupos que solo buscan su interés con mentiras" de hacer daño a Bolivia, y reiteró que con su dimisión busca evitar un baño de sangre. Que mis hermanos no sean agredidos, dijo al llamar a cesar la quema de casas que se había dado en diversos puntos del país.

Recordó que su mandato duró 13 años, nueve meses y 18 días, nunca con ambiciones personales.

"No he robado nada, si lo piensan, presenten una prueba", retó y agregó que había llegado por el pueblo y no por la plata.

"Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, cocalero, subrayó Morales.

Dijo a sus adversarios que "si quieren vengarse, con Evo y con Álvaro, no con nuestras familias".

Se deja a Bolivia con soberanía e independencia del Estado, con muchas conquistas sociales universalizadas, como la renta dignidad, el agua potable, se estaba en el mismo proceso en materia de salud, acotó.

Agradeció al pueblo boliviano haberlo acompañado y destacó que "cuando hay sacrificio, esfuerzo, patriotismo, es posible levantar a Bolivia".

Advirtió que la lucha continuará y agregó que con su salida del poder busca evitar el derramamiento de sangre propiciada por sectores opositores.

Horas antes, Morales había convocado a nuevas elecciones tras una auditoría de la OEA que detectó "serias irregularidades" en los comicios, pero la medida no fue suficiente. Las Fuerzas Armadas y la Policía solicitaron su renuncia, sumándose a un pedido de líderes opositores.

Evo Morales arremetió contra la misión de auditoría electoral de la OEA, afirmando que adoptó una "decisión política" y no técnica.

"La comisión de la auditoria de la OEA ha tomado una decisión política" al exigir nuevos comicios en Bolivia, declaró Morales por televisión poco después de anunciar su renuncia al país luego de casi 14 años en el poder. "Algunos técnicos de la OEA están al servicio de (...) grupos de poder", agregó.

Emiten orden de aprehensión vs. Evo

Evo Morales difundió en su cuenta de twitter que "denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho".

Sin embargo, el jefe de la Policía de Bolivia, Yuri Calderón, dijo en una entrevista telefónica con un canal de televisión que no hay orden de detención contra el presidente saliente, Evo Morales.

El oficial agregó que no tiene conocimiento del paradero del expresidente.

MÁS RENUNCIAS

En medio de una nueva ola de violencia, ministros y funcionarios habían renunciado en bloque a sus cargos.

Disconformes con los anuncios de nuevos comicios, opositores que pedían la renuncia de Morales atacaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, que tras lo ocurrido renunció a su cargo.

El ministro de Minería, César Navarro, presentó igualmente su renuncia luego de que su casa, fuera incendiada por un grupo de opositores. Le siguió la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Las protestas posteriores a los comicios causaron tres muertes y al menos 383 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Fiscalía ordena detención de miembros de órgano electoral

Bien temprano, la OEA emitió en un comunicado: "La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente (...) tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral".

Según la OEA, "en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas".

La Fiscalía General de Bolivia órdenó la detención de los siete miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afines al presidente Evo Morales, por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas por la OEA.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, anunció inmediatamente después su renuncia en las redes sociales, poniéndose a disposición del fiscal.

La policía informó posteriormente que, en cumplimiento de órdenes de fiscales, había detenido a los presidentes y vocales de al menos tres tribunales electorales departamentales y se disponía a ejecutar ordenes de detención contra las demás autoridades electorales.