Rinden homenaje al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa

Huitzuco, Gro., Noviembre 11.- Con la representación del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, la titular de la Secretaría de la Mujer, Maira Martínez Pineda; el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer; el diputado local por el 23 Distrito, Héctor Ocampo Arcos, los ex diputados locales, Héctor Vicario Castrejón y David Gama Pérez, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, junto con su comuna plural, rindió homenaje al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, en el marco del CXI Aniversario de su Natalicio.

Ante la presencia de ex alcaldes, invitados especiales y alumnos de las diferentes instituciones educativas, el maestro y secretario General de Gobierno, Eduardo Castro Vergara hizo una reseña del homenajeado, destacando su nacimiento el 9 de noviembre de 1908, que fue hijo de Don Nicasio Figueroa y Doña Eufemia Figueroa. Contrajo nupcias con Doña Lucía Alcocer, con quien procreó a sus hijos: Rubén, Alfredo, Sara, Esperanza, Laura y Lucia.

El secretario de Gobierno, Castro Vergara destacó que los huitzuquenses, recuerda con cariño y respeto a Don Rubén Figueroa Figueroa, por el gran legado y obras como el Centro Deportivo y Cultural, el Mercado Municipal 28 de Febrero de 1911, el Centro de Estudios Técnicos y el Palacio Municipal, que representa uno de los mejores o el mejor del estado.

Es por ello, que a nombre de la comuna plural, les damos la cordial bienvenida, a esta tierra suriana, tierra de revolucionarios, como los hermanos Figueroa. “Licenciada Mayra Martínez Pineda, pido a usted sea portadora de un saludo cordial para el señor gobernador, Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, además les diga que los huitzuquenses le estamos agradecidos por todos los apoyos recibidos durante los cuatro años de su administración principalmente los de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre del 2017, es por ello, que le refrendamos nuestro total apoyo para seguir trabajando juntos, como una sola familia.

“El presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López y su comuna plural, el licenciado Rubén Figueroa Alcocer, ex gobernador del estado; el ingeniero Héctor Ocampo Arcos, diputado local y el ex senador Héctor Vicario Castrejón, nos hemos caracterizado por lograr el progreso, la tranquilidad y el bienestar de los guerrerenses”, dijo Castro Vergara.

Asimismo, la titular de la Secretaría de la Mujer, Maira Martínez Pineda hizo un reconocimiento público a Don Rubén Figueroa Figueroa por ese legado histórico e influir en su crecimiento educativo, empresarial y el campo. “Hoy quiero compartirles, que los tiempos en los que hay gobernabilidad, obedecen siempre a una convicción plena de quien lleva la buena gobernanza esas situaciones”.

“Y a Guerrero, hoy lo gobierno el licenciado Héctor Astudillo Flores y refirma su compromiso con las mujeres y los hombres de Huitzuco, así como lo hiciera el ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, así como lo han hecho quienes persisten su legado y quiero decirles, que las y los guerrerenses, también contamos con una gran aliada, que es la señora Mercedes Calvo de Astudillo, que al igual que muchas personas que hoy tenemos la oportunidad de servirle a Guerrero, como lo hicieran en aquella época, quienes compartieron el gobierno de Don Rubén Figueroa Figueroa, trabajamos recorriendo las 7 regiones del estado, en busca siempre de las mejores condiciones de vida para todos y todas”.

“Hoy nuestro estado de Guerrero, ha sentado un precedente en los aspectos y prueba de ello, que quien encabeza los destinos de la entidad, desde el inicio de su administración, ha sido un hombre comprometido con todas las causas y en todas las regiones y Huitzuco, es desde la historia, una de las más importantes. Siempre con perspectiva de género, comprendiendo los tiempos en los que toca gobernar, que es importante decirlo, que tenemos que comprender la época que gobernó Don Rubén Figueroa, cuál es su herencia que se construyó y que nos legó y que hay que persistir”.

Dijo que en dicha pauta que la agenda marca, hablan también de la igualdad “y le digo que creo en los hombres y las mujeres que nos legaron buena tierra, aquellos que a su vez le apostaron a la juventud, aquellos que nos hicieron una tierra para poder ser iguales, que creen en el campo y piensan en la fortaleza que tiene Huitzuco, que es un pueblo unido y construido desde la paz.

“Las y los guerrerenses somos la paz en la montaña, somos el mar en las costas, la quietud en las regiones calidades, como la tierra caliente, somos la bondad y la fortaleza del pueblo bueno de Huitzuco y queremos seguir en este compromiso, creciendo con Guerrero, haciéndole grande, teniendo el legado y los buenos oficios de personas como Don Rubén Figueroa, para quien pido en este acto un fuerte aplauso”.

Aseguró que el actual gobierno siempre transita en buscar la igualdad, “es lo que dice el gobernador, Héctor Astudillo Flores, que gobernar Guerrero, no es sencillo, pero no se claudica a la primera, aprendamos a gobernarlo con sencillez, quienes trabajamos desde el servicio público, quienes estudian, están en el campo y los comisariados, que hagamos todos una sola fuerza para que estos legados de ex gobernadores que nos legaron la historia y la memoria de Don Rubén Figueroa se plasme siempre en sonrisa de la niñez y la esperanza de las juventudes, y el compromiso de las mujeres por la igualdad”.

En tanto, a nombre de la familia Figueroa Alcocer, el maestro Rolando Figueroa Rodríguez agradeció a las autoridades estatales y municipales por el sentido homenaje a Don Rubén Figueroa, quien fue un gran hombre, que con gran sentido de justicia supo gobernar el estado de Guerrero.

“El día de hoy en el que para los guerrerenses el mes de noviembre resulta especialmente memorable y especialmente este día en el que se conmemora el 111 Aniversario del Natalicio del ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, en nombre de la familia Figueroa, quiero agradecerle al gobierno de Guerrero, especialmente al señor gobernador, Héctor Astudillo Flores que en coordinación con nuestras autoridades municipales, que dirige el Contador Público, José Luis Ávila López, este gran homenaje a tan ilustre personaje”, dijo Rolando Figueroa.

Al final de la ceremonia, la representante del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, la titular de la Secretaría de la Mujer, Maira Martínez Pineda; el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer; el diputado local por el 23 Distrito, Héctor Ocampo Arcos, los ex diputados locales, Héctor Vicario Castrejón y David Gama Pérez, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, junto con su comuna plural, el presidente municipal de Copalillo, Julian Castro Santos e invitados especiales montaron una guardia de honor al pie de la fotografía de Don Rubén Figueroa Figueroa.