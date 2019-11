Rechaza alcalde de Copalillo que registra "obras fantasma"

Iguala, Gro., Noviembre 10.- El presidente municipal de Copalillo, Julián Castro Santos retó a todos los que lo acusan de registrar obras “fantasmas” a que lo demuestren, porque de no hacerlo éstos quedarán como “mentirosos”. “Yo estoy trabajando por mi pueblo y mi municipio, donde he llevado obras que la gente puede darse cuenta de ello”, dijo.

En entrevista, Castro Santos dijo que él se ha dedicado desde que asumió la presidencia a trabajar por la gente y ha llevado obras en todas y cada una de las comunidades y eso es suficiente para decir, que por más que le busquen sus detractores, no le van a encontrar nada.

Dijo que todo lo que han dicho sus detractores, incluido, el consejero del PAN, Carlos Millán, es una “vil mentira”. “Hay quienes dicen que hay obras fantasmas y yo les digo que eso no es cierto, porque todavía no termino las obras, no se acaba el año, ni en el 2018, ni en el presente año hay obras fantasmas”.

“Yo he hecho una obra por comunidad, algunas ya las terminé e inauguré y otras están en proceso, y si hablan de desvió de recursos, yo les digo que no hay desvió de recursos, no sé de donde se agarran, todo eso es política, le buscan y le buscan y no me encuentran nada y no van encontrar nada irregular porque estoy trabajando de manera transparente y apegado a la Ley”.

“La gente, mi gente y mi pueblo están contentos del trabajo que estoy haciendo y reto a los detractores y a quien sea a que me demuestren lo que dicen, porque lo que dicen son puras mentiras. Imagínense si yo hiciera todo lo que dicen de mí y fuera verdad, estaría en contra de mi comunidad. Yo no tengo miedo, no tengo temor, porque las cosas que hacemos en nuestro municipio se han hecho con transparencia”, aseguró.