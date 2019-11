Alessandra Rosaldo regresa a los escenarios gracias a su hija Aitana

Ciudad de México, Nov. 10.- Si hay un “culpable” del regreso de Alessandra Rosaldo a Sentidos Opuestos esa es su hija Aitana. Desde que nació su primogénita, en agosto de 2014, la cantante estaba completamente dedicada a la niña, dejando su carrera musical en un segundo plano; sin embargo, ante la insistencia de la nena para verla en acción es lo que la convenció de volver al dueto.

“Para mí Aitana ha sido uno de los factores más importantes para que yo tomara la decisión de dar ese paso. Chacho (Gaytán) ha sido el hombre más paciente de este mundo, ha sido absolutamente respetuoso de mis tiempos, pero cuando Aitana me dijo una vez: ‘Mamá, yo te quiero ver cantar’ y me empezó a pedir las canciones de Sentidos Opuestos, fue que me convencí”, reconoció la intérprete al periódico El universal.

Luego de que Alessandra anunció su regreso el 24 de septiembre y de que presentara el nuevo sencillo del dueto, “Hijo de la Luna”, este 7 de noviembre Sentidos Opuestos se presentó de nuevo como dueto en el Foro Totalplay y el 28 volverán a actuar como parte de la gira 90’s Pop Tour.

“Ya empiezo a sentir la adrenalina y los nervios, ¡qué emoción! Y esta semana quiero compartir con ustedes un sueño de toda mi vida que por fin hice realidad a lado de mi adorado flaco @chacho_gaytan. Gracias flaquito por concederme el privilegio de grabar esta canción, fue un hermoso momento que jamás voy a olvidar”, escribió la cantante, que según Chacho jamás será reemplazable.

El músico también contó que si Alessandra no hubiera aceptado regresar al dueto, probablemente Sentidos Opuestos sería un bello recuerdo… y nada más.

“Me decían que hiciera algo con otras cantantes pero no: o lo hacía con Ale o lo dejábamos como un recuerdo padrísimo, pero la determinación que hemos tenido es el playlist que tenemos, nuestra historia, eso mantuvo esa flama, y aunque hicimos ‘Únete a la fiesta’, con la que anduvimos de gira por un año, es prácticamente algo que hacemos solos después de 7 años”, dijo el hermano de Biby Gaitán sobre el concierto del jueves.

Sentidos Opuestos nació durante la década de los 90 y prosiguió con mucho éxito hasta 2001, año en el que el dueto se separó para que sus dos integrantes explorara otros proyectos. En 2012 Alessandra y Chacho se volvieron a juntar y protagonizaron un tour, además de que lanzaron un nuevo álbum Zona Preferente.

En 2017 ocurrió una nueva reunión gracias a la gira Únete a la fiesta que duró un año y ahora, año y medio después, el dúo anuncia su regreso definitivo a los escenarios.