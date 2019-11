Presidencialismo

Durante el largo período priísta de más de setenta años detentando el poder presidencial en México por un solo partido político, la “regla de oro” entre los presidentes de la República era que todos los ex debían guardar silencio una vez entregado el poder al sucesor, no opinar sobre la política que el presidente en funciones aplicara ni este referirse a los antecesores ni a su obra, para que a su vez los protegiera y no aplicara la Ley en casos de abusos de aquéllos y así todos contentos aunque alguno se dedicara abiertamente al tráfico de drogas y al juego en casinos que supuestamente estaban prohibidos.

Otro sería el paradigma del cinismo cuando presumía mayor honestidad porque sólo tenía un brazo; también un santón de la política nacional que se adjudicó kilómetros de playas en su estado natal; además diremos que otro hizo de su gobierno un equipo de ladrones que ahora representa el embrión del peñanietismo, en que abiertamente el presidente se adjudicó la casa blanca sin recato alguno. Los gobernadores sinvergüenzas que robaron al erario se conocieron; unos en la cárcel y otros prófugos de la justicia. Un pillo consumado vendió los bancos y la única empresa telefónica del país, tal vez simulando la transacción para quedarse con las acciones de ellas. Como casi no le tocaba porque todo fue vendido, otro vendió toda la estructura ferrocarrilera del país y ahora es empleado de la empresa compradora.

Igual camino siguieron los presidentes de la “alternancia”, los panistas, fiasco en la historia Patria dado que se esperaba un verdadero cambio y solamente “la derrota nunca los venció, pero el triunfo con la ambición los derrotó”. Resultaron unos ladrones consumados, uno al asumir la primera magistratura, estaba en banca rota en sus negocios, vendió la aseguradora Hidalgo, negocio lucrativo donde cotizan todos los trabajadores del gobierno, vendió Banamex en un peso y ahora goza de millones junto con su esposa y entenados millonarios. Del tomandante borolas sólo se sabe que es propietario de ciertos campos petroleros, junto a Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones. Un día llegará en que se sepan todos los “milagros” de cada mandatario en materia de latrocinios.

Nos guste o no, Andrés Manuel López Obrador es el presidente legítimo y legal de los Estados Unidos Mexicanos como ningún presidente lo ha sido, resultado de un proceso electoral que nadie en su oportunidad puso en tela de juicio, cargo en el que aún no cumple un año pero se le exige que de resultados de inmediato en un campo minado en que prevalecen el desorden, el crimen, la impunidad, la inseguridad y las cientos de obras simuladas o inconclusas de anteriores gobiernos.

Sin duda alguna los ex presidentes, los altos funcionarios del gobierno anterior, máxime los panistas, dadas las redes de complicidades que se tejen en las altas esferas del gobierno, sienten amenazados sus intereses con las acciones que toma el gobierno de la 4T; el caso Lozoya, el caso Romero Deschamps, la Estafa Maestra personificada por Rosario Robles, el asunto Juan Collado, el abogado de los poderosos, etc., el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo su trabajo y merece al menos el beneficio de la duda, a menos de un año de ejercicio se le pide demasiado. Los más de setenta años de gobiernos del PRI no pueden calificarse y ejecutar en ese tiempo.

Un país ordenado y con fuentes de trabajo es un país que progresa y mejora la calidad de vida de sus habitantes. En orden casi todo se puede, en el desorden nada o muy poco.

Sin duda seguirán afectando los intereses creados al amparo de las sobras del poder y ello traerá animadversión, encono, coraje, odio de los emisarios del pasado a grado tal que no debe descontarse un atentado en la persona del presidente. Sus asesores de seguridad deben tomar las medidas precautorias. La historia nos remite a la memoria para considerar las altas probabilidades de un atentado. Kennedy y Colosio son el referente.