Presenta IEPC, libro "La democracia a prueba". Elecciones en la posverdad"

Acapulco, Gro., Noviembre 8.- Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la cultura política y democrática en la ciudadanía, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) convocó a la presentación del libro “La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad”, de Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE); el consejero presidente del IEPCGRO, J. Nazarín Vargas Armenta, hizo comentarios en torno al libro y emitió opiniones, mientras que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, Dagoberto Santos Trigo, fungió como moderador de este evento y dio a conocer una sintesis curricular de los participantes.

La bienvenida a este evento, realizado en el auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”, estuvo a cargo del director de esa institución educativa, Marco Antonio Adame Meza, quien destacó la presencia de un público al que calificó como conocedor e interesado en asuntos electorales y en la democracia mexicana, y expresó su reconocimiento a los institutos electorales por los esfuerzos en conjunto por contribuir a la construcción de la ciudadanía.

Durante su intervención, el consejero presidente, J. Nazarín Vargas Armenta, señaló que “la gravedad de la prueba a la que está sujeta la democracia es de tal magnitud, que requiere de su entendimiento en el contexto histórico nacional y en la coyuntura internacional, cosa que hace espléndidamente el libro del Consejero Ciro”. Agregó que el libro mueve conciencias que a su vez deben mover voluntades porque ante los retos y pruebas a la democracia y como bien cierra la obra: “no podemos darnos el lujo de renunciar a su defensa”.

El Dr. Vargas Armenta consideró que “el libro del Dr. Murayama es de lectura urgente por las pruebas que enfrenta la democracia en México, pero también las que enfrenta a nivel internacional. En el contexto latinoamericano allí están las referencias de Chile, Uruguay, Bolivia y Haití, por citar sólo algunas”.

Comentó que “la democracia no inició en México con las elecciones del año pasado, sino que las propias elecciones del 2018 son resultado y demuestran la existencia y funcionamiento efectivo de la democracia electoral, construida en décadas de luchas cívicas y reformas legales e institucionales”.

Finalmente señaló que “el libro de Ciro Murayama es de indispensable y urgente lectura y promoción. Lo es si queremos que la verdad y las elecciones legítimas y legales sigan siendo el termómetro con el que se mida la salud de nuestras democracias, como bien nos recuerda el autor en la citada frase actualizada del célebre José Ortega y Gasset”, concluyó.

El libro destaca el Proceso Electoral 2017-2018 en el que México vivió la tercera alternancia en el gobierno federal en lo que va del siglo XXI. Señala que “el resultado de estos comicios no alumbró una desconocida realidad democrática: ésta ya estaba ahí para permitir alternancias que en el autoritarismo están vedadas, pues aquí en el sufragio libre decide el cambio de gobernantes y la formación de nuevas mayorías”.

El libro contiene datos que son verificables para entender la evolución de los órganos electorales en el país. Busca dar a conocer cuáles fueron los pilares en que se construyó una transición democrática en paz y prácticamente sin conflictos poselectorales, en los que hubo pleno reconocimiento del triunfo por parte de los candidatos perdedores como difícilmente se había dado en procesos previos. Se describió el libro como un documento didáctico y especialmente crítico para comprender la evolución de los procesos electorales federales y locales.

Por su parte, el Dr. Ciro Murayama refirió que “Mexico experimentó un momento democrático pleno, sin violencia, sin que se dejaran de instalar casillas, sin que se coaccionara el voto, la gente sufragó en secreto y en libertad, y allí tenemos multiples novedades electorales; por primera vez un candidato identificado por los reclamos de la izquierda y de la igualdad social llega a la Presidencia de la República, tuvimos alternancia por parte de las gubernaturas, etc.”

El autor del libro cuestionó que “¿Cómo es posible que en un pais con una enorme desconfianza en las instituciones públicas, incluidas las electorales, y de tan profunda insatisfacción con la realidad cotidiana, tuvieramos unas elecciones ejemplares?” y explicó que “No fue casualidad y no fue accidente. Si pudimos tener una jornada electoral ejemplar es porque habíamos venido construyendo un sistema electoral, unas reglas y unas instituciones que permiten precisamente que vivieramos lo que vivimos: una jornada de altísima participación ciudadana y de multiples novedades democráticas”. Hizo una remembranza historica acerca de la democracia y señaló que por primera vez en 20 años estamos renovando los poderes de manera plenamente democrática, es decir, los mexicanos no hemos sido naturanlente democratas ni democráticos, explicó que en el siglo XIX los gobiernos los resolvian a traves de la fuerza militar, incluso al inicio del siglo XX se ganaban las batallas y al ganador se le legitimaba en un proceso electoral en el que no había competencia”. Entonces, dijo “nuestra democracia es frágil y hay que cuidarla”.

Agregó que “la ancestral desigualdad y la pobreza, la corrupcion que se reproduce por la persistencia de su prima hermana la impunidad, pues no hemos avanzado mayor cosa, incluso tenemos retrocesos como en la materia de seguridad pública, nunca habiamos tenido estos niveles de violencia, no habia habido tanto riesgo a la integridad de las personas dede la revuelta armada de la revolucion de 1910”. Señaló que “Si no hay crecimiento economico, inclusion social, generacion de empleos y mejores salarios y si la desigialdad y la pobreza persisten y si ademas cada dia corremos mas riesgo pues natural que estemos insatisfechos. Creo que a pesar de esos problemas tenemos que reconocer que en materia politico electoral estamos mejor y hay una serie de conquistas”.

Finalmente, se desarrolló una sesión de preguntas a las que el Dr. Murayama dio respuesta y con gusto firmó los libros adquiridos por las y los asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de hacerle comentarios y cuestionamientos de manera particular.

En el evento estuvieron presentes las consejeras y consejeros electorales del IEPCGRO, la planta docente, alumnado de la maestría y de la licenciatura del IIEPA IMA de la UAGro, directivos de universidades públicas y privadas, las y los vocales de las Juntas Local y Distritales del INE en Guerrero; integrantes de la academia, investigadoras e investigadores, y diversos medios de comunicación.