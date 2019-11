¿Te gusta apostar? Estas son las mejores casas de apuestas de México

Apostar es una actividad de la que durante décadas hemos oído hablar. Quien más quien menos ha podido realizarla en un momento de su vida, desde una pequeña apuesta entre amigos hasta jugar a algún juego de azar en la que antes había que invertir una pequeña (o no tan pequeña cantidad). Con la llegada de Internet, lo cierto es que esta práctica se ha popularizado todavía más debido a las muchas facilidades que permite el escenario digital en su totalidad.

Lo cierto es que existen un montón de sectores sobre los que uno puede apostar. Juegos de azar como el casino o juegos de cartas como el póker. Pero quizá uno de los ámbitos favoritos donde millones de usuarios realizan sus apuestas es en el campo deportivo. No en vano son muchas las casas de apuestas que se dedican concretamente a operar y gestionar con este tipo de apuestas, permitiendo apuestas en todo tipo de deportes, tanto en los que tienen más eco como en aquellos minoritarios. ¿Por ejemplo? Fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, béisbol, fútbol americano, voleibol, ciclismo o rugby, por mencionar solo un pequeño listado de todo el montón de deportes que permiten apostar.

Pero debido a que el avance tecnológico ha permitido la operatividad de muchas plataformas de manera simultánea, a menudo los usuarios (sobretodo los que quieren iniciarse en esta práctica) pueden experimentar dudas acerca de cuál es el lugar más óptimo y seguro para invertir su dinero y poder obtener ganancias en base a resultados deportivos. Es por eso que conocer las mejores casas apuestas mexicanas es importante si no quieres sufrir algún tipo de contratiempo que te haga perder dinero o tener cualquier tipo de dolor de cabeza. Antes de proseguir, debes saber que las apuestas deportivas son legales en México y su actividad está regulada por la administración pública.

Codere, gestionando apuestas desde 1980

El fútbol es el deporte que más apuestas atrae en México, es decir, que las plataformas que se dedican a ello generan mucha actividad gracias a esta práctica deportiva. Una de las casas de apuestas más importantes es Codere, fundada en 1980 por la familia Martínez Sampedro y por los hermanos Franco. Pero si eres un fanático del fútbol seguro que no necesitas tantas presentaciones: el bono Codere es el que pertenece a la casa de apuestas oficial del Real Madrid desde 2016. Y no solo eso, sino que podemos decir que se trata de la líder en el sector de las apuestas deportivas de los últimos 10 años.

Además de en España y México, opera en distintos países de Latinoamérica como Brasil, Argentina o Uruguay, y también en Italia. En 2008, Codere logró convertirse en la primera empresa en abrir una sala de apuestas presenciales en España, consiguiendo además conseguir licencia por primera vez para operar en las dos únicas Comunidades Autónomas donde esta actividad estaba regulada en ese momento: Madrid y Euskadi.

¿Qué opciones puedes encontrar en esta plataforma? Una oferta de juegos que realmente va a satisfacer a los jugadores más exigentes a partir de cerca de 30 disciplinas deportivas diferentes que van a contentar a cualquier amante de los deportes, pudiendo por supuesto apostar tanto en competiciones nacionales como internacionales.

Si buscas variedad y tecnología puntera, Caliente es tu casa

Si llevas un tiempo en esto de las apuestas y uno de los factores que más priorizas actualmente es la tecnología y la innovación en la gestión por encima de todo, el bono Caliente es tu mejor lanza. Se trata de una casa líder cuya operatividad reside en la constante voluntad de innovar y ofrecer buenos incentivos a sus clientes con el objetivo de generar un enorme vínculo de confianza y seguridad. Para ello tiene entre sus paredes una gama enorme de mercados en los que poner en práctica las capacidades de todos los usuarios apostando por una enorme variedad en apuestas deportivas, quizá una de las más amplias del mercado.

¿A qué nos referimos? No solo a deportes como el fútbol, el baloncesto, el ciclismo o hasta las artes marciales, sino también una enorme presentación de juegos de casino que te van a permitir realizar apuestas en otros ámbitos alejados de la práctica deportiva: bingo, cartas, rasca y gana y otras opciones que sin duda llaman la atención de un buen número de usuarios alrededor del mundo.

¿Qué debes hacer para conseguir tu bono? Muy sencillo. Solo con registrarte en su página ya vas a recibir una oferta exclusiva de 400$ mexicanos para apostar gratis. ¡Así de sencillo! Deberás confirmar tu cuenta por medio de un SMS y tras unos pocos pasos ya podrás disfrutar de la experiencia Caliente, que como amante de las apuestas de bien seguro no te va a dejar indiferente.