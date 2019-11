Kate del Castillo es la nueva villana de la película Bad Boys For Life

Ciudad de México, Noviembre 7.- La actriz mexicana Kate del Castillo, protagonista de teleseries como La Reina del sur y Dueños del paraíso, forma parte del trailer de la película Bad Boys For Life, la cual se estrena en enero de 2020 y ya puede verse en redes sociales.

Esta semana salió a la luz el trailer de la película Bad Boys For Life, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, quienes en la trama de la película se juntan para detener al crimen en Miami, Florida.

En distintos portales de noticias se informa que después de 16 años de haber salido la segunda parte de esta franquicia, los dos detectives, Mikey Lowrey y Marcus Burnett tendrán un último caso.

En esta ocasión, los personajes que interpretan los actores contarán con un nuevo equipo de jóvenes agentes que les ayudarán a detener a los criminales al estilo Bad Boys.

Mike es amenazado de muerte por un cártel comandado por una peligrosa mujer interpretada por Kate del Castillo, por lo que su viejo amigo Marcus deberá posponer su retiro para salvar a su colega.

Algunas parte de Bad Boys for Life fueron filmadas en Ciudad de México, en el municipio de Naucalpan. Si bien en el primer tráiler de la película no se pudieron observar tantos detalles de las locaciones en México, en esta ocasión pudimos ver una pequeña secuencia con la actriz Kate del Castillo, la cual, al parecer fue grabada en un balcón del Centro Histórico de CDMX. Castillo será una de las villanas. En cuanto al resto del tráiler, hay sarcasmo, un nuevo Porche que Mike conduce al estilo de Fast and Furious, aunque además descubrimos que Marcus aún le teme a los perritos. Sin duda, los años no pasan en balde en el nuevo tráiler de Bad Boys for Life.

Vanessa Hudgens, Paola Nuñez, Jacob Escipión, Joe Pantoliano y Alexander Ludwig también forman parte del elenco en esa súper producción que seguramente es esperada por muchos cinéfilos.

Bad Boys For Life cuenta con una banda sonora con un sabor latino. El cautautor colombiano J Balvin y la agrupación Black Eyed Peas cantan juntos Ritmo, tema oficial de la cinta.

Bad Boys For Live, película de acción y suspenso, se estrenará el 17 de enero de 2020 y promete revivir está popular franquicia que llevó a la fama a Smith y a Lawrence.

Las primeras dos cintas de Bad Boys de finales de los noventa y principios de los 2000, fueron dirigidas por Michael Bay. Ahora, la tercera entrega está siendo llevada a cabo por Adil El Arbi y Bilall Fallah, mejor conocidos por la serie Snowfall de FX. El guión está escrito Chris Bremner, Joe Carnahan, David Guggenheim y Anthony Tambakis.