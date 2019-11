Derbi sevillano con acento mexicano

Este fin de semana se celebra en España el derbi andaluz por excelencia entre el Real Betis y el Sevilla CF, con un claro acento mexicano. Por parte del Sevilla, Chicharito Hernández será la referencia del ataque del equipo dirigido por Julen Lopetegui, mientras que en las filas verdiblancas participará Andrés Guardado como director de orquesta, con Diego Lainez esperando su oportunidad en el banquillo. Los pronósticos deportivos dan como favorito al equipo visitante, que marcha 5.º clasificado en la tabla a tan solo un punto del líder, el FC Barcelona, mientras que el Real Betis está coqueteando con las posiciones de descenso y no parece encontrar buenos resultados por el momento esta temporada. No obstante, al tratarse de un derbi, las fuerzas se igualan y el factor cancha puede ser decisivo a la hora de decidir un favorito para este encuentro. Chicharito Hernández se ha ganado la confianza de Lopetegui El delantero mexicano llegó a la capital hispalense con el mercado a punto de cerrarse, por lo que ha necesitado cierto periodo de aclimatación al club y a la liga española. Empezó ganándose la confianza del técnico español en la UEFA Europa League, donde ya acumula varios goles y buenas actuaciones, para poco a poco ir ganando minutos en liga, competición en la que también ha visto portería. El bajo rendimiento de Luke de Jong hasta la fecha, sumado al buen aprovechamiento de los minutos por parte del delantero mexicano, le dan protagonismo de cara a este clásico del fútbol español que siempre depara duelos intensos y atractivos para el espectador. Andrés Guardado, capitán del Real Betis y de la selección mexicana Chicharito tendrá frente a sí a Andrés Guardado, capitán de la selección de México desde la marcha de Rafa Márquez, y uno de los capitanes del Real Betis. Sin ir más lejos, capitaneo a su equipo en el último empate fuera de casa ante el poderoso Real Madrid. El 0-0 cosechado en el Santiago Bernabeu ante uno de los mejores equipos de LaLiga Santander ha supuesto una dosis de moral que esperan utilizar para superar al Sevilla en el Benito Villamarín. Para Andrés Guardado no es lo mismo ser uno de los líderes de su equipo como serlo de la Selección Mexicana de Fútbol. El vacío que dejó Rafa Márquez ha sido un hueco difícil de llenar por el mediocentro mexicano, aunque asume el reto que le ha propuesto Gerardo Martino desde que se hizo con el cargo de seleccionador nacional. Tanto Andrés Guardado como Diego Lainez contarán con el apoyo incondicional de la afición bética, siempre fiel y muy alentadora en este tipo de partidos. Los partidos entre equipos de una misma ciudad suelen dividir a las aficiones y el bando que resulta vencedor gozará de semanas de burla ante su más directo rival. El partido traerá cola con toda seguridad y será un espectáculo digno de presenciar. El derbi sevillano tendrá lugar el próximo domingo 10 de noviembre a las 21:00 de la noche hora española, y servirá para ver que protagonismo adquieren nuestros futbolistas mexicanos.