Inaugura gobierno municipal la Primera Jornada de Salud Pública

La campaña propone acciones complementarias de los programas permanentes como la aplicación de 86 mil dosis de vacunas para prevenir la influenza en los 86 municipios de la región Norte

Iguala, Gro., Noviembre 6.- Tras señalar que la gente de Iguala es el primer compromiso por la salud, el secretario de Salud municipal, Federico Javier Ortiz Ibarra informó que el gobierno municipal que preside Antonio Jaimes Herrera ha realizado 300 mil acciones de salud en un año, lo que no ha sido nada fácil hacerlo sin dinero.

Al inaugurar con la representación del presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, la Primera Jornada de Salud Pública que se realiza del 4 al 15 de noviembre con la finalidad de prevenir enfermedades, Ortiz Ibarra señaló que cuando se quieren hacer las cosas, más que dinero se requiere voluntad y agradeció a todos los que han estado con el Ayuntamiento.

Ortiz Ibarra se comprometió a seguir apoyando este tipo de acciones de salud hasta donde se lo permitan sus posibilidades, que es el compromiso del alcalde, Antonio Jaimes Herrera, quien es médico, anestesiólogo, pediatra y entiende que si no le apuestan a la salud preventiva no habrá dinero que alcance y para colmo, ya no hay.

Agregó que es esta serie de medidas, de semanas de prevención y promoción a la salud como la Primera Jornada de Salud Pública “lo que puede darnos una salud comunitaria, nosotros debemos ser partícipes en nuestro propio cuidado a la salud”.

“Debemos entender que una vacuna previene enfermedades, que tiene riesgos sí, pero son menores que cualquiera de las enfermedades que estamos tratando de prevenir”. Una atención adecuada del embarazo, nos va a dar niños sanos y sonrisas sanas, y que esas sonrisas sanas hay que cuidarlas bajo un modelo de higiene bucal.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, señaló que la Primera Jornada de Salud Pública en esta ocasión se hace con el apoyo del Ayuntamiento y con el ánimo de todos las instituciones presentes que le apuestan a la salud y al Jardín de Niños "Mundo de Caramelo" y la Primaria "Andrés Figueroa" en representación del sector educativo.

Durante la Primera Jornada de Salud Pública participarán todas las instituciones como la Marina, Salud, IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, para acercar los servicios de salud a la población y promoverlos y acentuar la cultura de la prevención.

Se instalaron Módulos de Promoción a la Salud, Planificación Familiar, Cáncer de la Mujer, Salud Materna, Vacunación Universal como parte de las nuevas estrategias para la implementación de estas acciones preventivas dirigidas a la población. Esta jornada propone acciones complementarias de los programas permanentes como la aplicación de 86 mil dosis de vacunas para prevenir la influenza en los 86 municipios de la región.

Al evento asistieron el director de Atención Médica municipal, Javier Espíndola Galán, en representación del Comandante del 27/o. Batallón de Infantería, Filemón Campillo Castro, el Capitán II Intendente, José Luis Romero González.