Ve Astudillo una embestida de los grupos delincuenciales en el país

Chilpancingo, Gro., Noviembre 5.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo estar decidido a enfrentar con determinación a todos aquellos que estén fuera de la ley y argumentó que lo que se vive en Guerrero no es extraordinario comparado con lo que pasa en el resto del país, en donde, dijo, hay una embestida de los grupos delincuenciales.

En su discurso al encabezar los honores a la bandera correspondientes al mes de noviembre, el gobernador indicó que en materia de seguridad, Guerrero está en las mismas circunstancias que el resto del país y apuntó que es su responsabilidad trabajar con todas las corporaciones de seguridad para que la entidad se mantenga y salga adelante.

Astudillo señaló que “Guerrero está de pie” a través de sus tres poderes públicos -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- los cuales, además de trabajar correctamente, están atentos a todos los problemas que se registran a diario en todo el estado.

En su intervención ante diputados locales, funcionarios estatales y burócratas con motivo del homenaje a la Bandera, el gobernador señaló: “Estamos en las mismas circunstancias que en el país, hay que reconocerlo, (pero) aquí (en Guerrero), hay que decirlo con toda claridad: la decisión es enfrentar con una gran determinación a todos aquellos y aquellas que estén fuera de la ley. Esa es la responsabilidad que tiene el Ejecutivo y que tiene la Fiscalía General del Estado, con su autonomía de trabajar, con todos los organismos de seguridad pública, con ayuda de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, Marina, para que este estado se mantenga y salga adelante”.

Agregó que su gobierno está perfilado un quinto año de gestión con mucho trabajo porque “no hay otra acción que resuelva, que permita avanzar, que permita resolver los problemas, que seguir trabajando y estar pendiente de los asuntos de Guerrero”.

En conferencia de prensa posterior, admitió que al comenzar su administración se equivocó cuando en una entrevista a nivel nacional afirmó que requería un año para mejorar la seguridad en la entidad, pues no es un tema de tiempos sino de coordinación, por lo que dijo respetar lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió un año más para cambiar la situación del país.

“El tema de seguridad no es un tema de tiempos, es un tema de coordinación, es un tema de fuerzas, es un tema de voluntad, de permanencia, insistencia, entonces soy muy respetuoso de lo que dice el presidente, pero creo que el tema de seguridad, desde mi particular punto de vista, hay que verlo con más espacio porque hoy por hoy es un tema delicado, es un tema que se está presentando en muchas partes del país en donde no se presentaba antes y yo finalmente diría: ojalá y sea un año, todos los mexicanos quisiéramos que así fuera y todos los guerrerenses también, pero creo y observo una embestida de los grupos delincuenciales en el país”, expresó.