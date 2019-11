Palabrerío

¿Alguna vez nos hemos preguntado si somos seres domesticados? En nuestra rutina cotidiana habrá un momento en donde nos preguntemos ¿a qué intereses ajenos a los míos sirve eso que estoy haciendo o diciendo? ¿Por qué hago lo que hago de manera mecánica sin reflexionar? ¿Sigo la corriente de las masas o asumo una actitud pensante individual? ¿Nos hemos puesto a pensar qué somos realmente: un ser inteligente, un animal intelectualoide, un autómata, o simplemente un elemento más de la fauna de este planeta? Nos hemos puesto a reflexionar siquiera ¿si somos lo que creemos que somos?

¿Y si descubriéramos que actuamos como seres domesticados, haríamos algo para cambiar? ¿O seguiríamos así conformándonos con lo que ha hecho la manipulación de nosotros? ¿Acaso como lo señalara Erich Fromm, tenemos miedo a la libertad porque ya se nos hizo un hábito aceptar las ideas establecidas por las diferentes estructuras del poder?, y como se sabe, un hábito es una conducta repetitiva que se lleva a la práctica sin ningún raciocinio, luego entonces, si nuestra conducta cotidiana la hacemos con base en hábitos cada día de nuestra existencia, entonces seríamos seres totalmente irracionales.

¿Nos hemos puesto a reflexionar si nos relacionamos con los medios masivos de información con una buena dosis de mansedumbre? ¿Somos apáticos a pensar por nosotros mismos en cuanto a lo que debemos de hacer con nuestra vida y nuestra existencia cotidiana?, ¿nos cuestionamos si somos lo que los personajes de los medios de información quieren que seamos?, ¿cada información que recibimos a través de los medios, la reflexionamos primero o la aceptamos como verdad por flojera de poner a trabajar nuestro intelecto?

¿Hemos aceptado ya que casi nos ordenen qué comer, qué tomar, qué ropa usar, en dónde comprar, en dónde divertirnos, a quién ver, a quién escuchar, a quién creer, a quién idealizar, a quien aplaudir? En pocas palabras, hemos aceptado ya que se nos imponga qué hacer y en qué pensar.

Lo importante en no llevar una vida mecánica en nuestras acciones cotidianas importantes, porque habrá acciones que siempre se harán como hábito, por ejemplo el cepillarse los dientes. Cuestionar siempre cuando alguien quiera conducir nuestra conducta, ya sea de manera directa o a través de los medios, porque si no lo hacemos y repetimos ese patrón una y otra y otra vez, se convierte en hábito el seguir normas sin razonar hasta quedar totalmente enajenado, y un individuo enajenado es muy difícil de desprogramar, además que sólo se lograría con atención individual, y en situaciones extremas ya son casos perdidos.

¿Será que estamos satisfechos con ser parte de la ignominia social del país? Si no es así, reflexionemos todos los días sobre nuestras acciones cotidianas. Para que no se nos olvide hacerlo, sugiero hacer un letreo que diga “reflexiona el día de hoy”, y pegarlo en la puerta del refrigerador o en la puerta que da a la calle pero por la parte de adentro. Es lo menos que deberíamos hacer: Reflexionar sobre nuestra conducta cotidiana para no conducirnos con una buena dosis de domesticación.

Hasta el martes próximo estimado lector.