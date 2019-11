Patrulla de papel

Guante blanco para el Batallón Olimpia



Acá en el think tank coincidimos en esto, la edad perfecta para tener una conversación con un general mexicano es a sus 90 años, y llegamos a tal reflexión luego de haberles yo comentado a mis pares una plática coloquial con mi tío, el General Gonzalo Castillo Ferrera (General de 90 años) donde el tema fue –estrategia y táctica-, van entonces algunos retazos de aquella tenida-

-pues verás mi buen buchacas (hasta la fecha no entiendo como se le ocurrió darme ese mote) te voy a compartir información más no lo hago buscando alardear logros, la hago solo para resaltar la importancia y real significado del término y concepto de “estrategia”-

-Antes de hablar sobre “estrategia” te explico el significado de “la táctica”- me dijo, -y mira, es hasta interesante ya que, y de hecho, el mejor comandante de tropas, es aquel capaz de cambiar sus órdenes viendo ya el blanco de los ojos del enemigo y cuando ya puede tocar (de ahí la voz “táctico”) a aquel que va a destruir-; en este perfil –dijo Gonzalo- va incluido desde el comandante de un pelotón hasta aquel general comandante de un Cuerpo de Ejército,- pero acá – siguió diciendo Gonzalo -lo interesante es explicar no el significado de la palabra “estrategia”, iré más lejos- ¡lleguaras a conocer hasta el espíritu del SER de la ESTRATEGIA!- Gonzalo, al darse cuenta que yo no recibía bien la idea, decidió hacer uso de su catálogo de analogías. -te voy a comentar un ejemplo claro con el que llegarás a conocer el quid de la “ESTRATEGIA”- me dijo.

-Diez días antes de la inauguración de los juegos olímpicos de 1968, México vivió una crisis provocada por la ola de ideas pro/comunistas no solo en este Distrito Federal, también en algunos países del este de Europa donde se presentaban manifestaciones contra el ESTADO- te recuerdo algo importante; me dijo mi General Gonzalo- los efectos de la revolución cubana sucedida solo 11 años antes, daban frutos dentro de aquella juventud mexicana en la que ocurrían cosas nuevas -recuerda también- me decía mi tío - estamos hablando de poco más de una semana antes de la inauguración de las Olimpiadas en la Ciudad de México-.

-fue el 23 de septiembre de ese 1968, en la mesa de trabajo del General Marcelino García Barragán, Secretario de la Defensa, estábamos los militares que hacíamos su Estado Mayor, yo, entonces General Brigadier, Diplomado ya por la Escuela Superior de Guerra, encabezaba la sección de Operaciones; ahí estaban también el Jefe de Estado Mayor de la SEDENA, el Subsecretario y uno o dos Altos Mandos más; el enlace con la Secretaria de Gobernación Capitán Fernando Gutiérrez Barrios ocupaba una silla. La orden era planear una operación para detener y asegurar a los líderes estudiantiles que amenazaban con boicotear los juegos olímpicos que iniciaban diez días después de esa reunión. Entre los legajos de información estaba aquella donde aseguraban que, alguno de esos líderes iba armado por lo que no se descartó el uso de armas de fuego, Como recurso extraordinario se contaba con un Batallón recién formado, justamente para darle seguridad a los participantes en esa Olimpiada, era el Batallón Olimpia, así entonces el General García Barragán, trazó el plan colocando a los oficiales del Batallón Olimpia como principal herramienta para accionar contra los beligerantes de aquel templete, obviamente esos oficiales siempre irían con ropa de paisano; órdenes dadas y ruido de sillas, de pronto, y sin pensarlo mucho a mi se me ocurrió decir, -¿y si los miembros de Batallón Olimpia llevan un guante blanco calzado en su mano izquierda?- cuando todos me miraban agregué –de esa manera los soldados que participen en esa operación los podrán identificar en caso de que aquello se descontrole un poco- voltearon a ver qué opinión mostraba el rostro del General Marcelino García –el Secretario dijo –que se haga como Castillo lo dice- ruidos de gente saliendo de una oficina y a cumplir la orden.-; años después de aquella “noche de Tlatelolco” quedó por sentado que ese guante blanco en la mano izquierda de los oficiales del Batallón Olimpia además de salvar la vida de algunos de esos permitió una operación objetivada.

7 años después de aquella conversación Gonzalo de desvaneció, un sábado decidió no despertar, así, sin una larga enfermedad, ni dolor divino, murió justamente, sus hijas lo despidieron vestidas de blanco.

La analogía del “guante blanco en la mano de los oficiales del Batallón Olimpia” puesta sobre la mesa permitió a los del think tank contar con una buena forma de explicar 1.- que la táctica es el mejor método para operar alguna acción y 2.- la estrategia es una acción netamente militar y su fin es destruir, luego entonces, es imposible desarrollar acciones policiales actuando con pensamientos estratégicos.

En el corto plazo, y conocida ya la tormenta y las riadas de la información, el tema “Tres Ríos” estará solo en aquellos a los que les liberaron del bozal, el escenario ideal es el funcionamiento integral de la Guardia Nacional (GN) al que se le han sumado los grupos policiales preventivos Municipales y Estatales. Luego entonces, y sin trastocar el 115 (sic) el aparato policial preventivo funciona.

Ultimo patrullaje.- obvio que en este Tanque de Ideas no pudimos (ni lo buscamos) dejar de tratar el asunto de “presencia de sicarios en la zona habitacional de la 9ª zona militar” casi inmediatamente de surgido el tema Rosman Galo Wilson fijó posición –lo que se presentó en Culiacán debe tomarse como el principio de una nueva forma de leer nuestras vulnerabilidades; la seguridad en las Unidades Habitacionales Militares, era un tema incuestionable, incluso hubo un periodo en que se ordenó retirar el “servicio” (guardia militar) poniendo en su lugar vigilancia civil; que sicarios tocaran con sus pisadas ese suelo sagrado encendió todas las alarmas-; Galo Wilson agrega –cuando el personal (tropa, oficiales. Jefes y Generales) sube a operaciones estando fuera hasta por meses, lo hace (¿hacía?) con la seguridad de tener a su familia bajo el manto de “la Gran Familia Militar (LGFM)” tras aquellos eventos sin duda vendrán nuevos procedimientos- los que escuchamos a Osman ipso facto asentimos.

Balazo al aire. - el espíritu del ser de la SEGURIDAD.

Greguería. - Musa es; una mujer operando los botones y las palancas de mi cerebro y cuando me mira triste o preocupado ...o preocupado y triste, o solo triste, o solo preocupado, me arroja una sonrisa, la que, sin prisa, me regresa al sillón de mis pestañeadas.

Oxímoron. - recuerdo futuro

Haiku. - se mía,

noche sin luna

mar de lagunas