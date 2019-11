Educando con Valores

UNESCO

"Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz"

Constitución de la UNESCO

Para quienes tenemos la oportunidad de estar inmersos en el ámbito educativo, la UNESCO representa un importante referente; la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2015. Sus miembros están convencidos de que la cooperación política y económica de los gobiernos no es suficiente para garantizar el apoyo duradero y sincero de los pueblos. Así mismo, afirman que la paz debe basarse en el diálogo, la comprensión mutua y la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.

Como antecedente, en 1942, en tiempos de guerra, los Gobiernos de los países europeos, que se enfrentaban a la Alemania nazi y sus aliados, se reunieron en el Reino Unido para la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME). La Segunda Guerra Mundial estaba lejos de terminar, pero estos países estaban buscando formas de reconstruir sus sistemas educativos una vez que se restableciera la paz. Muy rápidamente, el proyecto creció en tamaño y luego se hizo universal. Por propuesta de la CAME, se convocó en Londres, del 1 al 16 de noviembre de 1945, una Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural (ECO/CONF). Tan pronto como terminó la guerra, se inició la Conferencia, misma que reunió a representantes de 44 países, que decidieron crear una organización que encarnara la cultura de paz. En su opinión, la nueva organización debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad” y, al hacerlo, evitar el estallido de otra guerra mundial. Así surge la UNESCO. Situado en la plaza de Fontenoy de París, el edificio principal que alberga la sede de la UNESCO fue inaugurado el 3 de noviembre de 1958. El diseño en forma de Y fue inventado por tres arquitectos de diferentes nacionalidades bajo la dirección de un Comité Internacional. Conocido como “la estrella de tres puntas”, el edificio se apoya sobre 72 columnas de hormigón. Es reconocido en todo el mundo, no sólo por ser la sede de una organización de renombre, sino también por sus excepcionales cualidades arquitectónicas.

La UNESCO trabaja para garantizar que todas las niñas, niños y personas adultas, tengan acceso a una educación de calidad, refuerza los vínculos entre las naciones promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de todas las culturas, apoya programas y políticas científicas que son plataformas para el desarrollo y la cooperación, defiende la libertad de expresión, como un derecho fundamental y una condición esencial para la democracia y el desarrollo; así mismo, como laboratorio de ideas, ayuda a los países a adoptar normas internacionales y gestiona programas que promueven la libre circulación de las ideas y el intercambio de conocimientos. Sus áreas de competencia son: a) Educación; b) Cultura; c) Ciencias Naturales; d) Ciencias Humanas y Sociales; y, e) Comunicación e Información. Entre sus acciones, se encuentran: a) Favorecer la libertad de expresión; b) Construir sociedades del conocimiento; c) Ciudades sostenibles; d) Inteligencia Artificial; e) Prevenir el extremismo violento; f) Revivir el espíritu de Mosul; g) Educación para la salud y el bienestar; h) Promover el Programa de Desarrollo Sostenible 2030; i) Áreas especializadas; j) Comisión Oceanográfica Intergubernamental; y, k) Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo.

Con la convicción de promover la cooperación en materia de educación, ciencia, cultura, comunicación e información, en un momento en que las sociedades de todo el mundo se enfrentan a las crecientes presiones de muchos cambios y la comunidad internacional se enfrenta a nuevos desafíos, la UNESCO afirma que su deber es reafirmar las misiones humanistas de la educación, la ciencia y la cultura, y trabaja para desempeñar un papel singular, en el fortalecimiento de las bases de una paz estable y de un desarrollo equitativo y sostenible. Con este espíritu, la UNESCO está elaborando instrumentos educativos para ayudar a cada persona a vivir como un ciudadano/a del mundo.

En la 39ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO, se eligió a Audrey Azoulay, como Directora General de la UNESCO, iniciando su mandato, de cuatro años de duración, el 15 de noviembre de 2017. Audrey Azoulay es egresada de la Escuela de Administración Pública Francesa Ecole Nationale d’Administration y del Instituto de Estudios Políticos de París. Es también Diplomada en Administración de Empresas por la Universidad de Lancaster (Reino Unido). Ha trabajado en el sector cultural desde el principio de su carrera profesional. Nacida en 1972, Audrey Azoulay se desempeñó como Ministra de Cultura de Francia desde febrero de 2016 a mayo de 2017. También fungió como experta en cuestiones de cultura y comunicación, en la Comisión Europea.

Algunos ejemplos exitosos de trabajo de la UNESCO, son: a) La preservación del patrimonio mundial de 167 países; b) Coordinación de sistemas de alerta contra tsunamis en todo el planeta; c) Liderazgo en proyectos para garantizar una educación de calidad para todos y todas; d) Liderazgo en la reconstrucción de los mausoleos de Tombuctú; e) Creación del laboratorio de investigación SESAME en Medio Oriente; f) Defensa de la libertad de expresión y condena del asesinato de periodistas; g) Intervención para que el templo de Angkor fuese retirado de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro; h) Publicación de las historias generales de la Humanidad, de América latina, del Caribe, de África, de Asia, entre muchas otras; i) Tiene 193 Estados Miembros, 11 miembros asociados, 11.000 escuelas asociadas; j) Logró la asistencia y participación de 177 Estados Partes en la Convención del Patrimonio Inmaterial; k) Construcción de redes de jóvenes en nueve países mediterráneos(link is external); y l) Protección de 10 millones de km2 en todo el planeta, el equivalente a la superficie de China.

Les deseo una semana excelente