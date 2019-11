Salma aprovecha Halloween para 'lanzar hechizo' a Trump

Ciudad de México, Noviembre 3.- Salma Hayek fue una de las famosas que compartieron con sus seguidores su disfraz en este Halloween, pero la actriz mexicana desató la polémica en sus redes al mandar un mensaje al mismísimo Donald Trump, acción que fue criticada por algunos de sus followers.

En su cuenta de Instagram compartió una fotografía en donde aparece caracterizada como una bruja, sentada sobre una calabaza y la acompañó con un mensaje en el que critica la construcción de un muro fronterizo.

En la red social, la actriz publicó la imagen en donde luce un vestido strapless negro y parece como si estuviera a punto de lanzar un hechizo con su mano derecha.

"Este Halloween quiero poner un hechizo de empatía en vez de odio. Esto incluye a cualquier cabeza de calabaza que quiera construir un muro.

La publicación de Hayek causó polémica entre sus seguidores, pues mientras unos apoyaron la idea de la actriz, otros criticaron que se enfocara en aspectos controversiales de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“No es bueno, Salma, es nuestro presidente. Puede que no nos guste y no dure para siempre, pero debemos de tener un poco de respeto. Te amo y adoro, pero también tenemos que mirar los aspectos positivos, no solo los negativos”, escribió una de sus seguidoras.

Salma Hayek le respondió a la usuaria de Instagram y aseguró que independientemente de las posturas políticas sobre el muro fronterizo entre Estados Unidos y México,deben de “poner un hechizo de empatía para superar el odio”.