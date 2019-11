PAN y Morena se enfrentan en comparecencia de Durazo

Ciudad de México, Noviembre 1.- Diputados del PAN y de Morena se enfrentaron a gritos durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y ambos se acusaron de "asesinos".

Tras la primera intervención del funcionario ante el pleno de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Espadas subió a la máxima tribuna acompañado de sus correligionarios con pancartas que se leía #SeguridadSinPretextos.

El panista exigió al gobierno ya no dar más excusas y que aplique toda la fuerza contra el crimen, mientras sus compañeros desplegaron una pancarta que cubrió parte de la tribuna.

"No es permisible que ese burlen de las víctimas, el PAN exige una estrategia real, no una estrategia de chistes, no podemos ir con fuchis, guácalas o acusándolos con sus mamás”, señaló.

Espadas advirtió que en lo que va de este gobierno ya van 30 mil 518 muertos, a lo que los legisladores de Morena respondieron desde sus curules con el grito a coro: “¡asesinos, asesinos, asesinos!”.

Los panistas en tribuna respondieron con el mismo grito: "¡asesinos, asesinos, asesinos!", lo que inició una guerra de acusaciones.

Más adelante, los morenistas contaron hasta 43 en memoria de los estudiantes de Ayotzinapa, y los panistas repitieron el grito.

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el hecho que Durazo Montaño acudiera a comparecer acompañado por los secretarios de Marina y la Defensa Nacional, es un mensaje muy claro: hay un equipo sólido, unido y profesional, al frente de la seguridad de la nación.

Criticó la estrategia de las pasadas administraciones en materia de seguridad. “Una estrategia que en los últimos años alentó una ola de criminalidad y muerte sin precedente para el país".

“En esas condiciones se recibió el gobierno, un país cementerio, con policías devastadas, con regiones completas y estructuras de gobierno cooptadas por la delincuencia y con una gran destrucción del tejido social”, expuso.

Afirmó que la estrategia seguida descansaba sobre un paradigma perverso: “nos teníamos que acostumbrar a los daños colaterales; inevitable, innecesario el derramamiento de sangre; las masacres; las muertes; los desaparecidos, para recuperar la paz”.

CRITICA OPOSICIÓN QUE SE REVELARA A JEFE DE OPERATIVO

Senadores de PRI y PAN criticaron que el secretario de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, revelara que el coronel Juan José Verde Montes es el responsable del fallido operativo para detener y luego dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añover, manifestó “estoy convencido de que el gobierno debe proteger a quienes integran este tipo de grupos operativos para detener a la delincuencia organizada. Hay que recordar que en alguna ocasión se premió a un Marino por haber sido efectivo en la detención de un grupo delincuencial y luego fueron y acribillaron a su familia”:

Añorve insistió: “Estoy convencido de que el gobierno debe proteger a quienes integran este tipo de grupos operativos para detener a la delincuencia organizada. Por eso van con capuchas, por eso van cubiertos. Es muy grave que por tratar de deslindar responsabilidades den nombres y apellidos de los involucrados de manera directa, porque ponen en riesgo a sus familias. Creo que eso no lo visualizaron”.

Por su parte, el senador panista Damian Zepeda lamentó que se responsabilice a un militar de ese operativo fallido en Culiacán.

“Ahora, creo que muy irresponsablemente, lastimosamente, se culpa a un militar que estaba haciendo su trabajo, como si nos fuéramos a chupar el dedo y creer que ese militar decidió solo ese operativo, él solo decidió que el gobierno fuera irresponsable y el presidente no le diera la importancia, tomara un avión y quedara incomunicado. El militar decidió solo que saliera todo el gabinete a decirle mentiras a los mexicanos ¡Por favor! ¿Quién les va a creer eso? Lo que dejan en la imagen son unos altos mandos muy injustos con sus subordinados”.

Martí Batres, senador de Morena, discrepó de los cuestionamientos de la oposición y apoyó que el secretario de la Defensa Nacional revelara el nombre del coronel Verde Montes. “Como parte de la verdad debe conocerse todo lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa”.

Batres refirió: “Quién los entiende, por un lado demandan que se conozca toda la verdad -de lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en el operativo para detener a Ovidio Guzmán-, y por otro lado piden que una parte de la verdad no se conozca. Yo no siento, no percibo, que se esté diciendo que la responsabilidad de todo el operativo recayó en una sola persona”.